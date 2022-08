El encuentro se prolongará hasta el viernes 26 de agosto en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación / Foto: Gustavo Amarelle.

“Si bien siempre hay que tener una estrategia en relación a la disponibilidad de sustancias, lo cierto es que nosotros no vamos a terminar nunca con las drogas circulantes y entonces hay que trabajar con las personas y su proyecto de vida, para que pueda elegir vivir mejor” Gabriela Torres

/ Foto: Gustavo Amarelle.

Línea 141 ESCUCHA Y ASISTENCIA

ES ANÓNIMA Y GRATUITA

Podés llamar por vos, alguien de tu familia o una persona conocida.

Las 24 horas, todos los días del año.

Atención, información y acompañamiento sobre consumo de sustancias - www.sedronar.gob.ar

La VIII Conferencia Latinoamericana y la XX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas comenzaron este miércoles en Buenos Aires con la participación de especialistas y activistas de toda la región unidos por la convicción de que “los esfuerzos para controlar las drogas no deben provocar más daños que beneficios” a la sociedad.“El problema de las drogas se lee siempre en relación a oferta y demanda de sustancias, pero hacen falta estrategias súper diferenciadas y, tenerlas divididas en diferentes instituciones, colaborar a la no estigmatización y a seguir desarmando esa representación del problema según el cual ‘el que consume es un delincuente’”, dijo la titular del Sedronar Gabriela Torres durante su alocución en la mesa de apertura.La funcionaria recordó que cuando se creó esa secretaría hace casi 35 años, el contexto era el apogeo del paradigma de “guerra contra las drogas”, por eso “en sus inicios se ocupaba tanto de la lucha contra el narcotráfico como de la atención a personas”, dos políticas de Estado que hoy están a cargo de dos diferentes organismos estatales, lo que constituye “un avance enorme”.“Si bien siempre hay que tener una estrategia en relación a la disponibilidad de sustancias, lo cierto es que nosotros no vamos a terminar nunca con las drogas circulantes y entonces hay que trabajar con las personas y su proyecto de vida, para que pueda elegir vivir mejor”, dijo.En ese sentido, recordó que “el consumo problemático es un padecimiento de las personas” y no un problema de las drogas en sí mismas; pero incluso a nivel de las personastal como se presenta para algunas personas, “y por eso la salida siempre es colectiva”.Al realizar un repaso sobre su gestión, Torres explicó que triplicaron "la red de dispositivos de Sedronar y hoy contamos con más de 800 dispositivos en todo el país”, lo que redunda en que “casi un 67% más de personas acceden a lugares de atención”.“Hace 10 años en la Argentina para atenderse había que llegar limpio, eso hoy nos parece una barbaridad. En relación a la atención, ya no somos punitivistas, los lugares son abiertos, y te recibimos como vengas y eso es un avance enorme”, sostuvo.De la mesa de apertura participaron también la diputada nacional Mara Brawer, el jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea en la Argentina, Luca Pierantoni, y el coordinador ejecutivo de la organizadora Confedrogas, Pablo Cymerman.A su turno la diputada nacional del Frente de Todos, Mara Brawer, hizo hincapié en “las dificultades que estamos teniendo para romper con un paradigma punitivista que tanto daño le ha hecho como sociedad”, lo cual se pone de manifiesto en los cuestionamientos a las medidas de reducción de daños como fue la(municipio bonaerense de Tres de Febrero) dirigida a aquellos que la tuvieran en su casa una vez que se supo que estaba adulterada y podía provocar la muerte.Brawer aseguró que si bien el paradigma represivo “ha fracasado” porque “no han disminuido los consumos, la violencia ni el narcotráfico” y porque se concentró desproporcionadamente la persecución en “los sectores más vulnerables” que representan “los eslabones más débiles” de la cadena del narcotráfico., señaló la legisladora que presentó un proyecto para que sea obligatorio que los boliches y fiestas nocturnas provean gratuitamente, tanto agua potable, como espacios de cuidado y descanso.Por su parte, Cymerman sostuvo que “el papel de la justicia criminal y la criminalización” en materia de drogas, “debe limitarse a lo estrictamente necesario para proteger la salud y la seguridad pública”.“Los esfuerzos por controlar las drogas nunca deben causar más daños que beneficios. Algunos gobiernos de nuestra región están comprendiendo que el consumo de sustancias psicoactivas es ante todo una práctica social que se puede tornar problemática, pero que en caso de que así sea, se debe abordar desde el campo de la salud”, afirmó., es organizadas por el consorcio Confedrogas, integrado por Intercambios Asociación Civil, Acción Técnica Social, Transnational Institute (TNI), la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID).