Las imputadas en la causa por la muertes de bebés desconocieron las acusaciones

El abogado defensor de dos profesionales que están imputadas por "omisión de los deberes de funcionario público" en la causa que se investiga la muerte de bebés en un hospital materno de la ciudad de Córdoba, aseguró que ambas “desconocen la acusación” y dicen haber “obrado adecuadamente” en sus funciones.Se trata de la ex jefa del servicio de Neonatología,, y de, a cargo del Departamento de esa misma área.El abogado de las dos mujeres Felipe Trucco dijo que ambas “están sorprendidas, consideran injusta la acusación y esperan poder defenderse y dar cuenta de todos sus actos”.En declaraciones a la emisora local LV3, el letrado sostuvo que las imputadas “tienen la seguridad de que han obrado adecuadamente como médicas y como funcionarias públicas", y que hasta el momento no recibieron aclaraciones sobre cuáles serían las irregularidades.Al respecto dijo que, de acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón “habrían omitido, demorado o incumplido una obligación vinculada con su oficio. Pero llevan 30 años de oficio y nunca han tenido ningún reproche de esta naturaleza, ellas están tranquilas".Asimismo, Trucco aclaró que además de desconocer los hechos, debido al secreto de sumario, las dos acusadas que representa “no tienen relación con la detenida”, que es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años.En la causa también esta imputada por "omisión de los deberes de funcionario público" la ex directora del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo,La Justicia está investigando cinco casos sospechosos de ‘muerte intencional’, a partir de nacimientos de bebés sanos y que pocas horas después fallecieron por causas que en principio se desconocían.El pasado lunes los resultados preliminares de la autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último, concluyeron en que los decesos ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia” que fue causado “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.Mientras tanto,Esa presunta intencionalidad de inocular a los bebés recién nacidos sustancias tóxicas incompatibles con la vida, es la sospecha que pesa sobre la enfermera detenida e imputada, Brenda Agüero.El fiscal Garzón ordenó que Agüero sea sometida apara luego avanzar con la indagatoria, trámites procesales que se encontraban a la espera que designara representante legal, requisito que se cumplió hoy con la designación del abogado Luis Obregón.La investigación judicial tomó estado público el 11 de agosto a partir de denuncias poren el Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba, entre marzo y junio pasados.De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos (decesos) el 6 de junio de este año.