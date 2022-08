Sociedad

Muerte de bebés en Córdoba: legisladores denuncian injerencia política en la causa

El bloque de legisladores de Encuentro Vecinal Córdoba se refirió en particular a la detención de una enfermera, la única imputada por los fallecimientos hasta el momento. "No tenemos ningún elemento de juicio para saber si Brenda Agüero es o no culpable. No afirmamos ni una cosa ni la otra, pero advertimos que ya hemos conocido cómo son los pasos para construir un culpable sin pruebas", sostuvieron.