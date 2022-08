Cerruti: "Tecnópolis cambió la manera de compartir la cultura"

(Foto: Dan Damelio).

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo este domingo que, durante una entrevista con los miembros del Consejo de Niños y Niñas del canal Pakapaka, quienes solicitaron cambios en la programación de esa señal y el desarrollo de nuevos personajes muchos más inclusivos.También subrayó el papel que tuvo el canal Pakapaka para cambiar la forma de hacer “animaciones de una manera alternativa a lo tradicional”.Luego de la entrevista, los niños y niñas le solicitaron a la vocera presidencial cambios en la programación y el desarrollo de nuevos personajes muchos más inclusivos.", señalaron.Entre los temas que más se mencionaron, figuraron la inclusión de más personajes pertenecientes a otras etnias o religiones.A su vez, pidieron una"Nos ofende, nos aburre, nos entristece, y nos molesta no ver representados en los medios estos personajes que también provocan emociones", dijeron."Estos chicos promueven y quieren una televisión pública diferentes donde todas las infancias son representadas", subrayó.En tanto, la directora de Pakapaka, Cielo Salviolo, remarcó la labor innovadora del Consejo y dijo que "ésta es una experiencia única en el mundo” porque “ningún otro canal de televisión mundial tiene uno”.Durante la entrevista, Cerruti contó que cuando era chica "tenía planeado estudiar ingeniería aeronáutica" para poder "llegar a la NASA", durante una entrevista con los representantes del Consejo de Niños y Niñas de Pakapaka en Tecnópolis, quienes le preguntaron sobre su trabajo y sus inicios en el periodismo.Pasadas las 15: 30, Lucía, Chano y Sofía, tres integrantes del Consejo creado hace dos años, le preguntaron sobre sus inicios en el periodismo a la vocera presidencial, quien remarcó que "quería ser astronauta"."Cuando era chica tenía planeado estudiar ingeniería aeronáutica y quería estudiar en el Instituto Balseiro para poder llegar a la NASA, pero eso cambió en 1982 cuando hacía el ingreso de Física y pasó la guerra de Malvinas. En ese momento me di cuenta de que quería ser periodista", recordó Cerruti."En la actualidad me toca responder, pero no cualquier cosa porque estoy representando al Presidente de la Nación", dijo Cerruti ante la consulta de Sofía.Otros de los ejes que abordó en la entrevista fueron los cambios que provocó la pandemia de coronavirus en su labor y su vida cotidiana."Cuando apareció la pandemia era diputada y surgió la complicación de cómo sesionábamos en el Congreso, sobre los cuidados y los protocolos", remarcó y destacó que aún persisten esas medidas."El otro día un compañero me quería dar un mate y yo le dije, enseguida me traen el mío. Ese es uno de los cambios que generó la pandemia", contó.Cerruti recordó sus inicios como periodista y, en especial, cuando con 19 años participó del programa “Tiempo Nuevo” conducido por Bernardo Neustadt. “”, remarcó.Sobre el final de la charla, Cerruti sostuvo que le “encantó poder participar de esto y ser entrevistada por los periodistas del futuro" y resaltó que “es un orgullo ser interpelada por los chicos”.Luego de tomarse una fotografía con la vocera presidencial, los niños y niñas fueron invitados para que visiten la Casa Rosada y puedan ser recibidos por el presidente, Alberto Fernández.En diálogo con Télam, Sofía afirmó que "está muy feliz de formar parte del Consejo. Nunca me imaginé ser parte de esto, porque hasta que me dijeron no sabía que existía".El Consejo de Niños y Niñas es un espacio de participación para chicos y chicas de 7 a 11 años que se reúnen con el propósito de analizar y crear propuestas culturales en el marco de Pakapaka.