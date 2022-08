Más de 500 niñas, niños y adolescentes tendrán su primer Día de las Infancias con su nueva familia

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia bonaerense informó que en el último año 525 menores de edad egresaron de establecimientos oficiales o conveniados para pasar a convivir con nuevas familias.Las cifras surgen del Registro Unificado Estadístico de Niñez y Adolescencia (Reuna) que analizó los egresos entre el agosto de 2021 y este mes, tomando como punto de referencia la celebración del Día de las Infancias, indicó en un comunicado.“Hemos registrado un leve aumento, de 496 a 525, en las guardas con respecto al mismo ciclo anterior”, indicó el director ejecutivo del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Germán Urman, y señaló: “A pesar de que el número frío no parece significativo, para quienes trabajamos en esto, cada niño que logra un egreso por guarda y luego una adopción es una satisfacción enorme y un derecho que estamos restituyendo”.El informe indicó que de los 525 que se registra en los últimos 12 meses contando desde Día de la Niñez en 2021 hasta la actualidad, son 264 niñas y adolescentes mujeres y 261 varones.Además, detalló que respecto a las edades, 220 tienen de 0 a 5 años, 219 de 6 a 11 y apenas 85 de 12 a 17 años.“La adopción, que consideramos quizás el acto de amor más grande que existe, históricamente se rige por una cuestión que debemos trabajar junto con la sociedad entera: el deseo de los pretensos adoptantes de tener un bebé o un niño, que alcanza casi el 90 por ciento y por el contrario menos del 5 por ciento tienen disponibilidad adoptiva para un pre adolescente o adolescente”, señaló Urman.Además, indicó que “otro problema real a resolver es acortar los plazos, aunque también debemos desmitificar un poco el tema”.En ese sentido, destacó que “adoptar un niño o un grupo de hermanos tiene etapas que no pueden saltearse ni apurarse y además aquí no se trata de encontrar una chica o u chico para satisfacer los deseos de una pareja o de una persona adulta, por más que se trate quizás del acto de amor más grande del mundo; por el contrario, lo que se busca es buscar la persona adecuada para cumplir con el anhelo y el derecho de los pibes a vivir en familia”.“Partimos del niño como sujeto de derechos y no al revés”, agregó el funcionario.Los plazos se dividen en tres momentos clave: primero la construcción del vínculo entre la niña, niño y adolescente y la familia con encuentros temporales, momento en que el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, a través de los Servicio Zonales y Locales, que coordina el Organismo cumple aquí uno de sus roles clave mediante el acompañamiento profesional.Los Servicios Locales cuentan con un equipo técnico con psicólogos, abogados, trabajadores sociales, entre otros.Luego, en una segunda etapa, en caso de que el juez así lo decida, se da inicio a la guarda donde los postulantes se encontrarán a cargo del cuidado y crianza de la niña, niño y adolescente.Y por último, la finalización del juicio o trámite de adopción.