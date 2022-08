Crean juegos didácticos en Córdoba con material reciclado apuntando a la creatividad

Matías Portela, uno de los socios de Ondulé, donde crean, producen y comercializan juegos didácticos / Foto: Laura Lescano.

Emprendedores cordobeses idean, crean, producen y comercializan hace más de 10 años juegos didácticos para niños y niñas con material reciclado y con la modalidad de que sean los menores quienes puedan ensamblar las piezas y darle su impronta para lograr impulsar su propio desarrollo cognitivo y la creatividad."El juego viene plegado y es el consumidor final el que lo termina de armar, trabajamos fuertemente en el diseño para que no sea tan complejo ese armado, pero la verdad que no tuvimos problemas respecto a eso", explicó a TélamEl emprendedor sostuvo que lo interesante de los productos que comercializan es la posibilidad que le dan a los niños y niñas para que desarrollen su creatividad, ya que"Más que juguetes decimos que sony que son los niños y las niñas quienes los tienen que terminar con su creatividad y su imaginación", agregó Portela.En ese sentido, comentó que son varias personas las que trabajan en el diseño y creación de los productos para lograr los resultados que le permiten llegar a sus clientes.(payasa), tenemos muchos fundamentos de desarrollo de los productos, y en ese sentido el diseño nace de nosotros, peroque aporta desde su expertise para mejorar el producto", se extendió el emprendedor.Contó que todos los juegos "giran en torno a buscar este desarrollo cognitivo en los más pequeños, donde por lo general viene el juguete con sticker con colores, algo para intervenirlo".El producto que más se vende en Ondulé es una, donde los niños y las niñas pueden entrar adentro, tiene 1,15 metros de alto por 80 centímetros de ancho y largo, en la que un niño de cuatro, cinco y hasta seis años entra hasta parado."Es como el juego estrella y que nos representa más", contó Portela, sobre esa casa grande, aunque también destacó la 'línea mini' que son casitas, castillos, cohetes, aviones, camiones, más tamaño estilo para jugar con muñecos y que rondan entre los 30 y 35 centímetros.Esos"tienen mayor rotación, son un regalito muy bueno para el tema cumpleaños, es como bueno, bonito y barato", consideró., sumando unos 350 puntos de venta en todo el país, aunque también por intermedio de su e-commerce comercializan sus productos para el consumidor final a través de internet."La mayoría de las negociaciones son vía internet, casi que no se habla con los clientes, es por Whatsapp, Instagram, se ha perdido ese contacto cara a cara. Cuando comenzamos estábamos mucho tiempo en Buenos Aires vendiendo, caminé mucho para lograr la red de jugueterías que venda nuestros productos", admitió Portela., y en ese sentido contó que en cantidad de productos vendidosy que tanto en el mes del día de las infancias como en navidad, se realizan más del 60% de las ventas anuales."Claramente se mueve muchísimo más y se calcula que el 60% de la facturación anual viene en esas dos campañas (julio-agosto y noviembre-diciembre)", dijo.En cuanto al modelo de producción, Portela contó que actualmente"En Córdoba más que fábrica, lo que tenemos es un depósito", en el barrio Observatorio de la capital."Cambiamos totalmente el modelo de producción, en un principio fabricábamos todo, y hoy tercerizamos todo. Nos encargamos de conseguir la materia prima, generalmente cajas o planchas de cartón, que se llevan a distintos troqueladores o prensa donde se da forma al juguete", contó.Luego esas planchas vuelven al depósito troqueladas y "dependiendo el caso eso se terceriza en alguna cooperativa para terminar el envasado digamos".y "nosotros vamos administrando todo esos insumos para lograr un producto final, casi que no producimos nada, sino que vamos recibiendo y despachando", dijo.