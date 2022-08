Sea virtual o presencial, los chicos y chicas prefieren jugar en compañía de amigos y familiares

Sofía, de Mendoza / Foto: Ramiro Gómez.

• Morena, de 10 años

Así vivimos otro día de #VacacionesDeInviernoEnComunidad❄️



💥Hay actividades recreativas, música, shows, charlas, para todas las edades.



No te pierdas de vivir una experiencia increíble🦕



🔔Te esperamos de Miércoles a domingos de 12 a 19 hs. @MinDesarrolloBA @TecnopolisArg pic.twitter.com/R2ixg9RXpd — Juventudes PBA (@JuventudesPBA) July 22, 2022

• Valentino, de 9 años

• Martina, de 13 años

• León, de 7 años

• Tomás, de 10 años

Tomás Datino, de Mar del Plata / Foto: Diego Izquierdo.

• Máximo, de 12 años

Máximo de Tierra del Fuego / Foto: Cristian Urrutia.

• Juan Cruz, de 12 años

Juan Cruz Russo, de Salta / Foto: Javier Corbalán.

• María Clara, de 8 años

María Clara, de Corrientes / Foto: Pomar Germán.

• Sofía, de 6 años

Sofía, de Mendoza / Foto: Ramiro Gómez.

Sea de modo virtual o presencial, los niños prefieren jugar en compañía de sus amigos y familiares. Télam conversó con nueve chicos residentes en distintos puntos del país sobre el valor que asignan a sus juegos en pantalla y a aquellos que realizan en espacios físicos de socialización, tales como escuelas, clubes y barrios. De ellas resultó, en líneas generales, un fuerte componente de ubicuidad en sus actividades lúdicas.A continuación los pasajes centrales de los testimonios obtenidos:"Me gusta jugar mucho al Roblox, un juego donde los usuarios son personajes de legos y tenés que hacer la ropa y los escenarios. Mis amigos y mi primo también lo juegan y a veces me mandan un mensaje y nos conectamos a un Zoom mientras jugamos. También miro youtubers, como Lyna, que lo juega"."Ya no uso tanto juguetes, porque ya crecí. Pero tengo varios juegos de mesa en casa y mi preferido es el de Oso Polo, con el que tenés que agarrar un martillo y si el oso se cae perdés"."Prefiero jugar con amigos que sola. En el recreo del colegio llevamos para dibujar o jugamos a la mancha pulpo, una se para en el medio y tiene que ir tocando mientras las demás pasan de un lugar a otro, y si te tocan sos pulpo"."Me gusta jugar al básquet, dibujar y usar algunos juguetes, pero lo que más me gusta jugar es con la PlayStation. Mis amigos juegan los mismos juegos que yo, así que jugamos online, pero me gusta que vengan a mi casa a jugar. Podemos estar como máximo tres o dos horas y media"."No tengo celular pero sí computadora y a veces miro a youtubers que juegan a los mismos juegos que yo, como uno que se llama JuegaGerman"."Con los juguetes juego a inventar historias. Juego con robots, monstruos pero los que más me gustan son los soldados. También tengo bastantes juegos de mesa, y las que más uso son las cartas del Fornite.""Prefiero jugar por el celular que por la computadora. Creo que podría pasar dos horas jugando. Juego con mi hermana o a veces yo sola. Mis primos, amigos y compañeros de colegio también juegan a estos juegos"."Normalmente miro al streamer Robleis, que juega juegos de terror, porque son los que más me atraen y me divierte como lo explica"."Ya no juego con juguetes, pero sí con juegos de mesa. Con familiares jugamos a las cartas o al cubilete. Yo juego tanto de forma virtual como presencial. Quizás los presenciales son más clásicos, y pueden ser más aburridos porque ya los jugué varias veces, y si queres probar cosas nuevas, de forma virtual tenes más opciones, pero presencial podés socializar más"."Me gusta jugar a la 'play', con muñecos o con el celular. En la 'play' juego al Minecraft, que es un juego para construir cosas con piedras, maderas, palos, piletas y casas del árbol; y al GTA que es para hacer misiones con autos. Mis amigos y primos también juegan. Y en el colegio usamos Paint para dibujar"."Mi juego de mesa preferido es el del Oso del Hielo, y con los muñecos juego a pelear. (...) Siempre juego con papá o con Valen, mi primo. Yo prefiero jugar de forma presencial"."Juego bastante videojuegos, y me gusta. (...) Busco divertirme y jugar con mis amigos. Prefiero jugar con más personas porque solo es aburrido. Si no están mis amigos conectados, pongo el modo multijugador, que me conecta con algunas personas que no sé quiénes son"."También juego Minecraft. En la escuela hablo a veces con tres amigos de los juegos, y planeamos estrategias. Me gusta la programación y estaría bueno tener mi propio videojuego"."Si no es videojuego, juego un montón el ajedrez en tablero con mi familia, con mis amigos jugamos al Uno con cartas, o no necesariamente con juegos de mesa, porque también armamos combates con dos espadas de Minecraft que no son digitales. Antes hacía taekwondo pero dejé por un tema de horarios"."Hago mis propios comics, Uno es 'El Conejito Calavera', que lo dibujo sobre hojas tipo canson con mi papá Juan, que es tatuador".Máximo contó que, dentro de la virtualidad, prefiere los juegos en línea en los cuales interactúa con otros participantes, pero -aclara- "es mejor cuando jugamos a otras cosas mirándonos las caras y sin depender de Internet"."Igual a mí me gustan los juegos físicos, como el fútbol y el handball. Son más directos, puedo verles las caras a mis amigos y no depende de cómo anda Internet. (...) En el día a día creo que le dedico más tiempo a los juegos físicos, varias horas, en el club o en el colegio, mientras que a lo virtual le dedico una hora por día"."Si me dan a elegir entre jugar todo el día a la 'play o participar de un campeonato de fútbol, prefiero el campeonato de fútbol. Los juegos virtuales y físicos me gustan por igual", dijo."Me encanta compartir el fútbol con mi papá. A veces solo voy a acompañarlo y verlo jugar. (...) "Cuando es con mis amigos, prefiero en una cancha de fútbol o donde podamos desarrollar distintos juegos físicos, pero si es virtual prefiero que sea en red.""No me gusta tanto juntarme con amigos para jugar a la 'play' o la computadora, o que venga un amigo a mi casa y nos tengamos que turnar. Es más divertido y tenemos más posibilidades si cada uno juega desde su casa, y cuando nos conectamos somos un montón" ."Cuando estoy conectada, mi juego preferido es Roblox, un videojuego en el que tenés muchos mundos y elegís el que querés para jugar con el personaje que elijas; puedo jugarlo sola pero me gusta más jugarlo acompañada, con alguien que elige su propio personaje y somos amigas, me gusta más cuando tengo una compañera para el mundo que elegimos"."En la vida real lo que más me gusta es el cestoball, que tiene muchas diferencias con el jueguito porque, por ejemplo, lo que más me gusta es jugar partidos contra otros equipos y competir, pero también los entrenamientos porque tenemos charlas divertidas y compartimos mucho"."Me gusta jugar a la mamá con 'la Lucía' y a la rayuela; mirar YouTube en la tablet y el 'celu'; y leer cuentos porque tengo una biblioteca gigante con millones, millones y millones de libros. Mi cuarto parece una biblioteca gigante; mi libro preferido es 'El otro lado'"."Con Manu, Nacho y Juli jugamos a la 'pelo' y a las canicas en el barrio y ahora me gustaría jugar a los patines".