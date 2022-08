Ordenan el apoyo de las Fuerzas Armadas en la emergencia por incendios en el Delta del Paraná

Los numerosos operativos desplegados han resultado insuficientes para lograr la mitigación absoluta de los incendios.

Apoyo de las Fuerzas Armadas a la emergencia por los incendios en el Delta https://t.co/uPNcYPJmjH — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) August 20, 2022

Ambiente sobrevoló las zonas afectadas por los incendios en el Delta del Paraná

y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,el Comando Operacional de las fuerzas, para que colabore en la lucha contra los incendios.del comandante de la brigada blindada II del Ejército Argentino, coronel Héctor Tornero, según señaló un comunicado oficial.La secretaria de Coordinación Militar en Emergencia Inés Barboza, junto al mencionado comandante y un equipo de asesores militares especialistas se encuentran en el lugar evaluando la situación y organizando las tareas de apoyo, indicó el escrito.En cuanto ase encuentran desplegados tres helicópteros medianos Buey II de la Aviación de Ejército que ya trasladaron a la fecha a más de 1.600 brigadistas hacia la zonas de los focos, operando un aeródromo de campaña con cisternas de combustible aeronáutico provenientes del Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de Aeronaves 601.Asimismo se comunicó quea la emergencia pertenecientes al Área Naval Fluvial Zárate de la Armada Argentina, el Batallón de Ingenieros Anfibio 121, Batallón de Ingenieros 1, ambos con asiento en Santo Tomé, Batallón de Ingenieros 2 de Concepción del Uruguay, la Compañía de Ingenieros con asiento en San Nicolás y, la agrupación de Ingenieros 601 de Campo de Mayo, todos ellos pertenecientes al Ejército Argentino.De igual modo se desplegaron medios de campaña en apoyo al comando y control de las operaciones por parte de la Compañía de Comunicaciones Conjunta.había solicitado hoy al presidente Alberto Fernández la urgente intervención de las Fuerzas Armadas a los fines de brindar asistencia y colaboración en la mitigación de los incendios de Islas del Delta del Río Paraná, que afectan particularmente a la Zona Metropolitana de Rosario.El pedido se fundamentó en que los numerosos operativos desplegados para dar respuesta a la emergencia provocada por el avance de las llamas, mediante el envío de brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros y aviones hidrantes, que buscan contener los incendios forestales y extinguirlos, han resultado insuficientes para lograr la mitigación absoluta de los incendios, informaron fuentes de la Gobernación de Santa Fe.El titular de la cartera ambiental de la Nación, Juan Cabandié, recorriólas bases operativas de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y de Alvear en Santa Fe, ambos puntos estratégicos desde donde se organiza el combate de los incendios forestales y de pastizales en el Delta del Paraná, se informó oficialmente.El ministro, acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky y el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Alberto Seufferheld, sobrevoló la zona afectada por los incendios en el norte de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe."Estamos ante una situación compleja ya que no hay previstas lluvias y la semana que viene subirá la temperatura", señaló Cabandié.Y agregó: "Las y los brigadistas combaten el fuego, pero después alguien va y lo prende de nuevo. Hace dos años le exigimos a la Justicia que actúe y que aplique medidas ejemplificadoras, porque no hay recursos existentes que alcancen para apagar un millón de hectáreas. Si la Justicia realizara avances en la causa sería un hecho significativo".En tanto, Federovisky destacó: "Cada provincia es la que ejerce el dominio de los recursos naturales y tiene la potestad de legislar para su explotación y de protegerlos"."Tenemos una dificultad porque la política ambiental no puede tener límites geográficos. Debemos lograr que todos los actores en esta zona tengamos mirada global, holística y entendamos el delta como un conjunto". Cuando dicen 'hagan algo' debería tener más precisión, porque hay respuesta del Estado como nunca hubo. Contamos con una dotación récord de medios aéreos, falta de recursos no hay, pero nunca es suficiente si hablamos de un millón de hectáreas", enfatizó.Para el combate del fuego en la región se pusieron a disposición tres aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde y un avión observador del SNMF, además de dos helicópteros para traslado de personal del Ministerio de Defensa, un helicóptero de la provincia de Buenos Aires y una embarcación de la Administración de Parques Nacionales (APN). En particular, en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos opera un helicóptero con helibalde también del SNMF junto a personal de APN.Florencia Tuñón, Coordinadora de la regional pampeana del SNMF indicó: "En el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos pudimos trasladar a los brigadistas y tirar agua con el helibalde, pero al mediodía cambió el viento y ya no pudimos utilizar el helicóptero por falta de visibilidad. En estos momentos la visibilidad es nula", precisó Tuñón.Más de 100 brigadistas y personal de apoyo continúan en servicio y se espera que mañana se sumen 13 brigadistas y equipamiento de refuerzo provenientes de los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Alerces.En la base de San Pedro también estuvo presente Ramón Salazar, intendente interino, y Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, formó parte de la recorrida en Alvear.