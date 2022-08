Kreplak: "Argentina es uno de los primeros países del mundo que logra la cobertura universal"

Kreplac: Más de 16,5 millones de personas se han vacunado en el territorio bonaerense.

Nicolas Kreplak junto a funcionarios que participaron del Primer Congreso de Derecho del Trabajo en Mar del Plata.

que "y sostuvo que "gracias a la campaña de inmunización que se implemento en el país, como en la provincia, nos marcó que aún cuando aumentaron los casos no se tradujo en internaciones ni fallecimientos"."Seguimos inculcando y trabajando para que se vayan a vacunar y que inscriban a los más pequeños que van desde los 6 meses a los 2 años y 11 meses, que es el ultimo grupo etario que se incorporo en la campaña de vacunación", dijo Kreplak a Télam tras participar delque se lleva a cabo en el hotel provincial de esta ciudad."Sabemos quepor eso seguimos inculcando a los padres que se registren y de esta manera les damos un turno para vacunarse contra el Covid y si vemos que le falta alguna vacuna del calendario también se la aplicamos", explicó el titular de la cartera de salud bonaerense.En esa línea, indicó "con este grupo etario que van de los 6 meses a dos años y 11 meses ya cubrimos la totalidad de la población apta para vacunarse porque los que tiene menos de 6 meses no tiene el sistema inmune para recibir vacunas, pero tiene la leche materna que proporciona los anticuerpos para poder cuidarse".En cuanto a números de vacunados, Kreplak dijo que han "llegado a números de inmunizaciones enorme,y esto nos marcó que aún cuando aumentaron los casos no aumentaron las internaciones o fallecimientos"."La campaña de vacunación nos permitió tener una vida prácticamente sin restricciones y poner toda la potencialidad del desarrollo que necesita nuestro pueblo para crecer.El funcionario bonaerense recordó que la campaña de vacunación en la provincia es libre, gratuita y federal, que indistintamente de su residencia se puede acercar a cualquier vacunatorio y se le aplicara la dosis correspondiente y luego se le pasará la información a la jurisdicción correspondiente.culmino el ministro de Salud bonaerense.