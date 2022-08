Piden más tutores y adopción responsable "para que ningún animal esté sin hogar"

Stella y sus mascotas. / Foto: Pepe Mateos

La adopción responsable debe ser fundamental para quien tiene una mascota. / Foto: Pepe Mateos

Se estima que hay 15 millones de perros y 6 millones de gatos en el país.

Mirta adoptó a "Sota de oro" luego de encontrarla deambulando por las calles de su ciudad.

Proteccionistas y profesionales abocados al bienestar de los animales coincidieron en remarcar la necesidad deen la sociedad para que haya tutores y adopciones responsables, además de fomentar las castraciones ya que se trata de "seres sintientes" que "también tienen alegrías y tristezas", al igual que los seres humanos, en vísperas del Día Internacional de los Animales Sin Hogar., dijo a Télam el veterinario Juan Enrique Romero, coordinador del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos del Ministerio de Salud.En este sentido, aseguró que "la mayoría de los animales que están en situación de calle pasan la mitad del día y la mitad de su vida en la calle" y sentenció: "Esto habla muy mal de nuestra responsabilidad individual como tutores".Para Romero, la lógica de que un animal "es libre, es feliz" es "errada" porque se los expone "a una cantidad enorme de peligros, como accidentes de tránsito, y a la comunidad a incidentes o accidentes por mordida de animales".En los últimos 13 años, el Programa que coordina el veterinario lleva contabilizadas 90 muertes de personas producto de incidentes vinculados a animales semi domiciliarios."Si cambiamos la actitud, si cada uno se hace responsable de su animal no existiría la peor forma de maltrato que es el abandono de animales, ya sea permanente o semipermanente", sostuvo Romero.La Argentina es el país de la región con más animales de compañía por habitante ya que el 78% de las y los argentinos vive con al menos uno de ellos, seguido por Chile (74%), México (56%) y Brasil (43%), según una encuesta nacional de mascotas elaborada por la consultora de investigación social y de mercado Millward Brown Argentina.En tanto,(Caena).Patricia Mura, fundadora del refugio En Alerta, reveló a Télam que este tipo de albergues actualmente se encuentran "colapsados".Su refugio existe desde hace 22 años y hace cuatro se mudó a un predio en la localidad de Domselaar, en el municipio bonaerense de San Vicente, y alberga a 160 perros y 10 gatos, además de ovejas, gallinas, cerdos, caballo y patos.Mura resaltó que estaban "colapsados y en zona de mucho abandono y maltrato de animales" por lo que afirmó necesitan ayuda "para comprar alimento balanceado, pagar mano de obra, veterinaria y remedios".Durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, hubo un pico de adopciones que aumentaron en un 200 por ciento en el caso de este refugio, sin embargo, esa cifra se contrajo a medida que se fueron flexibilizando las medidas socio-sanitarias., detalló Mura.Stella, una licenciada en Comercio Internacional de 48 años, dice tener "dos hijos perrunos" y lleva adelante junto a seis mujeres un grupo que se llama "Pochis en Adopción" de carácter voluntario, en la localidad bonaerense de San Isidro."Ayudamos a los animales en situación de calle con los elementos que tenemos: tratando de llevarlos a algún veterinario de confianza en caso de que estén heridos y los tratamos hasta conseguir alguna familia de tránsito y que luego puedan ser adoptados. Por supuesto si están en una situación que el veterinario nos recomienda, los castramos", contó a Télam la mujer que prefiere resguardar su identidad.En la Argentina sólo están esterilizados o castrados el 14% de los perros en hogares, según la encuesta de Millward Brown.Además, de los 21 millones de gatos y perros que hay en el país, sólo alrededor de 8 millones están vacunados, indicó Romero.Para Stella es necesario que existan "más turnos para castraciones y atención primaria veterinaria gratuita", pero destaca también la necesidad de que las adopciones sean responsables."Nos acercamos, charlamos con las familias, les preguntamos por qué está atado, por qué está en una terraza, en un balcón, o por qué vive en condiciones de suciedad. En la mayoría de los casos más bien se trata de ignorancia respecto de la tenencia de un animal; pocos son los casos en los que hay maldad", contó.Desde el grupo tratan de hacer llegar el mensaje de que los animales no humanos (ANH) son "seres sintientes".En este aspecto, la provincia de Jujuy dio un claro paso adelante al aprobar en julio la Ley 6.293 que declara, explicó a Télam la abogada y rescatista María de los Ángeles Cuenca, especialista en Derecho Animal.Para la letrada, la normativa "implica un gran avance puesto que tenemos aún que lidiar con la cosmovisión de los ANH como 'cosas' porque así lamentablemente lo establece nuestro Código Civil y Comercial, que a pesar de haber sido reformado en 2015 no se modificó este viejo paradigma antropocéntrico".La ley establece la intervención activa del Estado provincial y los municipios "en la reglamentación, organización y control de la población canina y felina en relación a programas de castración y cuidado responsable de animales de compañía", indicó Cuenca, que también es fundadora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Jujuy y de la Fundación Narices Frías.Las proteccionistas destacaron la importancia de "cambiar de conciencia", empezando por la educación en las escuelas, para promover el buen trato y fomentar las adopciones, en lugar de las compras de animales."Si tenés un animal, esterilizalo: no lo dejes en la calle. Si no quieres tenerlo, ponelo en adopción, publicalo, pero no lo abandones nunca. Hay que hacerse cargo correctamente, para eso los hemos domesticado, para que sean parte de nuestras familias", concluyó Mura.