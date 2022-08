Harán una caravana para protestar tras la muerte de una alumna del Barrio 21-24

La escuela 11 República de Haití del barrio porteño 21-24 de Barracas / Foto: captura Google Street View

"Estamos muy dolides, con mucha bronca, y hoy nos tenemos que enfrentar a ser la cara visible de un Estado y tenemos que decirle nosotres a les niñes que nos falta una compañera suya" Ailén Galante, docente

Apoyo de organizaciones sociales y legisladores

"En el distrito escolar quinto cada turno tiene siete integrantes del equipo de orientación para abordar problemáticas de un universo de 15.000 alumnos del nivel inicial y primaria" Pablo Francisco, de UTE

Montenegro: "Hay mucha alarma por cómo se desatendió el caso de la niña que falleció en una escuela" VER VIDEO

La comunidad educativa de la escuela 11 República de Haití del barrio porteño 21-24 de Barracas, convocó a una caravana de protesta el próximo lunes, con apoyo de organizaciones sindicales y legisladores, para ede la Ciudad de Buenos Aires, tras la muerte de una niña de 11 años."La comunidad educativa de la villa 21-24 Zabaleta encabezará una concentración el lunes a las 5 de la tarde en la puerta de la escuela y haremos una caravana educativa hasta la jefatura de Gobierno para exigir por las infancias y las niñeces dignas", anunció Ailen Galante, docente de la escuela 11, en el distrito cinco, en diálogo con la radio AM 530.Galante sostuvo que, porque la ausencia del Estado -en el caso de esta niña- es desde hace seis años y hay otros que fueron muchos más".Sobre el fallecimiento de la alumna el lunes pasado en el Hospital Penna, remarcó que las y los docentes "no estamos diciendo que la causa de muerte de la niña fue la desnutrición, porque no tenemos los resultados de la autopsia y el caso está judicializado"."Estamos muy dolides, con mucha bronca, y hoy nos tenemos que enfrentar a ser la cara visible de un Estado y tenemos que decirle nosotres a les niñes que nos falta una compañera suya", aseguró Galante.Sobre el pedido que había sido hecho al Gobierno porteño para obtener un incremento calórico en las viandas de la niña fallecida, la docentes recordó que"Para obtener un suplemento hipercalórico hay que dar cuenta que les niñes tienen desnutrición, el peso, la talla y conseguir un certificado médico, que se renueve todos los años, para que se fijen si te lo dan o no y llegue a la escuela un suplemento que no le hace la diferencia a nadie", apuntó.Luego, aclaró que el suplemento calórico en el barrio 21-24 "se trata de un queso y dulce que mide unos 5 x 7 centímetros, que no te puede hacer la diferencia, como un suplemento vitamínico y de proteínas".Además, indicó que en la escuela 11 se entregaba un sándwich de jamón y queso con una fruta, en reemplazo de los bolsones de comida, y que"Ya ni yogurt llega y nosotres tenemos que dar la cara y decirle a les niñes que no pueden tomar un vaso de leche completo", dijo.Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de UTE y delegado del distrito 5, dijo a Télam que acompañarán la protesta del lunes para "visibilizar la situación de esta nena que es la de miles de pibes y pibas de la Ciudad de Buenos Aires"."Exigiremos que se fortalezca el sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque la escuela es el primer lugar donde se detectan las temáticas de las familias, y es imprescindible que tenga intervención con organismos interdisciplinarios, pero necesitamos que tengan la cantidad de profesionales y partidas presupuestarias suficientes", subrayó Francisco.En casos de vulneración de derechos, las escuelas se dirigen al equipo de orientación escolar de su distrito escolar, que da intervención al Consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero según Francisco, "no alcanza la cantidad de integrantes del equipo de orientación para cada distrito"."En el distrito escolar quinto cada turno tiene siete integrantes del equipo de orientación para abordar problemáticas de un universo de 15.000 alumnos del nivel inicial y primaria", aclaró.Por su parte,que no van a "naturalizar que en la Ciudad más rica del país, haya niñxs y adolescentes con necesidades básicas insatisfechas y derechos vulnerados".La legisladora Victoria Montenegro manifestó su alarma y preocupación por la niña fallecida."Estamos todos tremendamente golpeados, en comunicación con la comunidad educativa, tratando de ser respetuosos y muy alarmados por cómo se fue dando el seguimiento de una situación, que la comunidad educativa venía denunciando hace años y lamentablemente la intervención de quienes velan por los derechos de los niñxs, no se ejecutó como debía", dijo Montenegro a Télam Radio.Y resaltó que, por lo que saben hasta el momento,