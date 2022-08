Mujeres del Gran Chaco se forman en tecnología y finanzas para potenciar la región

Bajo el nombre de Nanum-Mujeres Conectadas, la iniciativa apunta a conectar a internet a 40 comunidades rurales indígenas y criollas del Gran Chaco Americano.

La idea también es que las mujeres de esa región puedan convertirse en sujetos de crédito y acceder a oportunidades de crédito.

Apropiación estratégica de las herramientas tecnológicas

En la primera etapa, el modelo de conectividad era comunitario. Ahora la intención es llegar a los domicilios.

Acceso a información climática en tiempo real

El programa ofrece un plan integral de formación en herramientas digitales, inclusión financiera y acceso a información climática en tiempo real.

En rincones del Gran Chaco Americano, donde los efectos del cambio climático impactan con sequías e inundaciones, las dificultades para acceder a internet generan aislamiento y laaún no se despliega, un grupo de mujeres se organizó para hacer frente a estas problemáticas y potenciar el desarrollo productivo y social de la región.Bajo el nombre de, la iniciativa apunta a conectar a internet a 40 comunidades rurales indígenas y criollas del Gran Chaco Americano, y alcanzar al menos 5.000 conexiones de internet domiciliario, además de ofrecer a sus habitantes un plan integral de formación en herramientas digitales, inclusión financiera y acceso a información climática en tiempo real.“Para nosotras, las artesanas, el programa es muy importante porque nos permite conectarnos a través del celular o computadora., remarcó desde Formosa a Télam-Confiar Norma Rodríguez, presidenta de la Cooperativa de Mujeres Artesanas.El proyecto tiene varios pilares. pero uno de ellos es dirigirse a las mujeres: “Los programas de conectividad y capacitación liderados por mujeres tienen un poder potenciador extra.en el mismo territorio donde residen”, explicó a Télam Gloria Viotti, coordinadora Eje Educación y TIC de la organización Red Mujeres Rurales.“Esa mirada local, les posibilita tener empatía con las necesidades de sus congéneres y otros grupos vulnerables, reconociendo en primera persona las necesidades que potenciarán el desarrollo local”, completó.Esta es una de las piezas de Nanum, un proyecto trinacional que se implementa en Argentina, Bolivia y Paraguay (el Gran Chaco Americano), financiado por el Laboratorio de Innovación dely ejecutado por laen coordinación conen el país.“El proyecto Nanum promueve el acceso a la conectividad no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para acelerar elen la región, para fortalecer el proceso de adaptación aly para dinamizar el acceso a la innovación en el Gran Chaco”, remarcó a Télam Florencia Iacopetti, coordinadora general del proyecto Nanum- Mujeres Conectadas.Lleva más de ocho años y tuvo algunas transformaciones, resumió Iacopietti: “En la primera etapa, el modelo de conectividad era comunitario porque la gente tenía que trasladarse a los centros Nanum para acceder a Internet.Por otro lado, destacó,” la conectividad anteriormente la prestaba un prestatario privado, mientras que ahora lo hacen las mismas mujeres de las comunidades que se organizan en torno aque proveen el servicio de internet a sus comunidades”.Además, en el modelo anterior “la conectividad se prestaba a través de la fibra óptica y ahora es”, completó.El pilar de formación del proyecto se orienta no solo a desarrollar habilidades digitales en las mujeres que lideran los centros Nanum, sino también a un “proceso de apropiación estratégica”, remarcó Iacopetti. Es decir, “que las“Por ejemplo, en el caso de las, siendo el desarrollo de artesanías la principal actividad de las mujeres, que puedan encontrar en las herramientas digitales un recurso más para hacer crecer su negocio:vender sus productos a nuevos mercados, mejorar sus líneas de comercialización, comunicarse con los negocios en Buenos Aires, gestionar o administrar los ingresos que genera la venta de sus artesanías, desarrollar un sitio web, tener un perfil en Facebook,, detalló.Y en conjunto con esta formación, mencionó, “la idea también es que las mujeresy acceder a oportunidades de crédito, y utilizar herramientas de e-commerce y billeteras digitales”.En el marco de este proyecto, la Organización sin fines de lucroestá trabajando con la, para crear una plataforma que integre los distintos niveles de producción.A partir de la conectividad, el proyecto también apunta a que los habitantes”, comentó a Télam Fabiana Menna, presidenta de la Fundación Gran Chaco.La región del Gran Chaco Americano ocupa más de, más del 60% está en territorio argentino. Está habitado pory se prevé que en las próximas tres décadas, el impacto del cambio climático afectará a toda la región.y en los últimos años sufrió una enorme variabilidad climática y una gran cantidad de eventos climáticos, tanto sequías como inundaciones que están afectando muchísimo a sus pobladores”, agregó Iacopetti.Entonces, explicó, “la conectividad también es fundamental porque le, prepararse mejor para los eventos climáticos, evitar pérdidas económicas e incluso salvar vidas”.Un ejemplo concreto es que en el marco de este trabajo se desarrolló unque está gestionado por los propios pequeños productores de la región en la cuenca del río Pilcomayo, citóEs un sistema que les permite acceder y compartir información climática para alertar sobre la crecida y bajadas del río, y las alteraciones del régimen de lluvia, para que se puedan organizar mejor y prepararse para cualquier evento climático.