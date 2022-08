Críticas a la política educativa del Gobierno porteño tras la muerte de una estudiante de 11 años

Foto: Gustavo Amarelle (archivo).

El caso de la estudiante fallecida

Más cuestionamientos

Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y legisladores porteños criticaron la política educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la "mala calidad" de los alimentos entregados a los colegios,, secretario gremial de CTERA, secretario General CTA Ciudad y secretario general adjunto de UTE, señaló a Télam que "es necesario fortalecer las viandas, los refrigerios y los comedores de las escuelas"López enfatizó que"En el distrito 5 hay siete profesionales de la EOE para atender los problemas de más de 15 mil alumnos", remarcó el secretario gremial de CTERA.El titular de UTE criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,, que pone de manifiesto un "vaciamiento en educación"."Larreta y Acuña jamás atendieron nuestros reclamos. Ambos maltratan a los docentes y nos ningunean porque no pueden doblegarnos", agregó., pero a la fecha no hubo intervención alguna de la Defensoría zonal del Ministerio de Educación de CABA, según denunciaron el martes los docentes de la escuela.El viernes 12 de agosto, la niña llegó a su escuela, la 11, donde se descompensó, y fue retirada por sus padres después de una hora, producto de que el SAME nunca llegó al lugar para asistirla.El lunes pasado, la niña volvió a ingresar a la guardia del Hospital Penna, afectada por el mismo cuadro, pero "falleció a las pocas horas", según denunciaron los maestros., abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien presentó un amparo por la licitación de las viandas entregadas en las escuelas porteñas, remarcó que "el Gobierno de la Ciudad realizó una licitación sin una instancia de participación ciudadana".Baldivieso indicó que "dentro de los alimentos entregados hay productos de escaso valor proteico y que en su gran mayoría son ultraprocesados".Por su parte,, docente de la Escuela 11, señaló que "tuvimos una reunión con psicólogas y con parte de la comunidad educativa"."Nosotros estamos pensando cómo afrontar este problema y mañana tenemos que afrontar la situación de decirle a los chicos lo que pasó con su compañera", agregó.Galante confirmó que realizarán el lunes 22, a las 17, una caravana por las "niñeces dignas", que partirá desde la escuela 11 hasta la jefatura del Gobierno de la Ciudad."Exigimos justicia y estamos denunciando que en el distrito más rico del país se desfinancia la educación y no se preocupan por las infancias", enfatizó la docente.Fuentes de Educación del Gobierno porteño señalaron el martes a Télam que este miércoles no habría clases en el colegio y que el caso de la alumna fallecida es "muy delicado" y está "en investigación", en alusión a que se esperan los resultados de la autopsia., diputada del FDT y vicepresidenta de la comisión de Educación de la Legislatura porteña, manifestó en su cuenta de Twitter que "la muerte de una niña de 11 años del sur de la Ciudad más rica del país, tiene que ser un punto de quiebre."Tenemos un sistema colapsado: equipos de orientación escolar que no dan abasto, equipos en las defensorías zonales diezmados, centros de atención primaria de la salud con listas de espera y un pésimo servicio de alimentación escolar", advirtió Bielli.Por su parte,lamentó la muerte de la niña de 11 años y remarcó su preocupación por la política educativa del Gobierno porteño."El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación, Soledad Acuña, han insistido en incontables oportunidades que la educación es una de sus prioridades, sin embargo, cada una de las medidas que han implementado se traducen en una política pública de continuo desfinanciamiento".Y agregó la APDH que persisten las políticas de "precarización de las condiciones laborales de docentes, abandono de las comunidades educativas, deterioro de la infraestructura escolar, silenciamiento y desconocimiento de los intereses de las comunidades".A su vez, cooperadoras de varias escuelas porteñas se manifestaron "conscientes de la ausencia del estado porteño, su falta de inversión y su desinterés por al educación pública. Lo sabemos porque somos quienes suplimos esas ausencias con trabajo colectivo y recursos escasos".Y agregaron, "pero hoy llegamos al límite: se murió por desnutrición una alumna de 11 años de la escuela 11, distrito escolar 5, que tenía cinco años de pedido de asistencia"."¿Cuánto más vamos a naturalizar el abandono del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la educación pública?", dice un comunicado de las cooperadoras de las escuelas 15, 5, 14 DE 10, 9, 12, 21, 19, 6,14 DE 16, 15, 4 y Técnica 21.