Dictamen para el proyecto de promoción y desarrollo de la bio y nanotecnología

En qué consiste la iniciativa

La biotecnóloga en Argentina: hay 220 empresas consolidadas y más de 100 startups, la facturación alcanza los 2100 millones de dólares y las exportaciones 220 millones de dólares.



El proyecto de ley venido en revisión de Diputados y que, obtuvo este miércoles dictamen unánime en el Senado de la Nación y está listo para ser debatido en la próxima sesión de la Cámara alta.La iniciativa es una de las cuatro leyes reclamadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, al momento de su asunción como parte del Poder Ejecutivo. Las otras tres son las de promoción a la construcción, que ya es ley; a la industria automotriz, con dictamen en Senado; y a la agroindustria, que aún no fue discutida en Comisión en Diputados.El proyecto de promoción, desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología contemplaLa norma fue aprobada por amplia mayoría, y girada al Senado, por la Cámara de Diputados el 5 de julio, con los votos favorables del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.El dictamen busca promover el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en ella y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Nacional.La iniciativa contempla quede amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.Otro punto clave es que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo, encargado de aprobar los proyectos que deberán cumplir con la mejora sustancial de procesos productivos, en especial, lo que conlleve contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, impacto económico y social.El dictamen fue firmado por el oficialismo y la oposición al finalizar un plenario de las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda del Senado al que asistió el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación,; y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo,“Argentina necesita en estas áreas un desarrollo sostenido en el tiempo”, aseguró Filmus ante los legisladores que lo escuchaban en el Salón Illia del Palacio Legislativo.El funcionario afirmó que el desarrollo de ambas disciplinas científicas “generan muchísimo valor agregado” y que “van en la dirección no solo de la investigación y el desarrollo, sino también en la creación de riqueza y en la transformación de la matriz productiva argentina” para “no ser solo un país exportador de commodities”.En ese sentido, Filmus aseveró que en biotecnología hay “220 empresas consolidadas y más de cien startups”, con “más de 220 millones de dólares de exportaciones”.Sobre nano tecnología agregó que “su desarrollo es más incipiente”, aunque añadió que “hay más de 2800 investigadores trabajando en la Argentina”.“Esta es una oportunidad histórica. Y lo destacables es que se trata de una política de Estado”, celebró.Por su parte, De Mendiguren dijo que “esta es una necesidad si la Argentina quiere salir de su matriz primarizada” y cuestionó que “si no superamos este modelo no resolveremos ninguna de las cosas estructurales que nos preocupan”.“Este es el verdadero cambio, el estructural”, enfatizó, para luego admitir que “las urgencias nos llevan a atacar la coyuntura”.Además, el secretario evaluó que “a través de todos estos desarrollo podemos pasar a ser propietarios y no inquilinos de nuestros recursos” y sentenció: “esperemos que el tren de desarrollo que está pasando no lo veamos desde el andén”.