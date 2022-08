La mujer agredida por un funcionario judicial se sumó a marchas feministas por su caso

#Ahora #Ushuaia



Mujeres de la capital fueguina se manifiestan en el Superior Tribunal de Justicia por el caso de Carla.



Exigen una reforma judicial transfeminista. pic.twitter.com/EYxkxosRTW — Tiempo Fueguino (@TiempoFueguino) August 17, 2022

La mujer que denunció judicialmente y expuso en un video subido a las redes sociales las, el relator del Superior Tribunal de Justicia fueguino, se sumó este miércoles a las manifestaciones realizadas en toda la provincia por parte de organizaciones feministas.Carla Kirstein estuvo presente junto a su abogada, la exgobernadora de Tierra del Fuego, en la movilización llevada a cabo frente al Superior Tribunal de Justicia en la ciudad de Ushuaia.Sin embargo, las repercusiones locales y nacionales del caso también motivaron un acto en la ciudad de Río Grande por parte de diversas agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres.Bajo la consigna, las entidades no solo se solidarizaron con la víctima de violencia de género y exigieron "medidas de protección para ella y sus hijos", sino que requirieron acciones concretas para frenar la violencia hacia las mujeres.También portaron banderas con inscripciones en las que, la "anulación de su matrícula como abogado" y que "no haya encubrimiento".Entre otros puntos, las dirigentes sociales pidieron "paridad en el Poder Judicial", "patrocinio gratuito para víctimas de violencia" y una "fiscalía especializada en este tipo de casos".Además,e hicieron hincapié en la cantidad de muertes violentas de mujeres ocurridas este año en Tierra del Fuego.Las mujeres hicieron un minuto de silencio por quienes "no pudieron sobrevivir a la violencia machista," y anunciaron el envío de un documento de "apoyo" al juez que investiga la causa.Entre los grupos convocantes a la marcha figuraban la Organización Feminista La Hoguera, el Movimiento Paritaristas TDF, la Escuela Popular de Géneros, Disidencias, Nuevas Masculinidades y Cambio Social, la organización Por un Parto Humanizado TDF, el Espacio Social, Político y Cultural 23 de Septiembre, La Ría, Red Diversa Positiva y la Asociación Civil por los Derechos Humanos, entre otros.Por su parte, una decisión que generó polémica en las últimas horas fue la adoptada por el juez de Familia y Minoridad Nº2 de Ushuaia, Marco Mellien, quien aceptó un pedido del funcionario acusado de violencia de género e impidió hasta el momento salir de la provincia a la víctima, en compañía de su hija menor de edad.Fuentes judiciales explicaron a Télam que el magistrado fundamentó la decisión en los derechos que le asisten al relator judicial en función de su patria potestad y de que la familia tiene domicilio en Ushuaia.Sin embargo, el deseo de Carla de retornar a la provincia de Chaco, de donde es oriunda y tiene familiares y amigos, generó una fuerte reacción de su entorno, manifestado a través de las redes sociales y de declaraciones públicas.Por ejemplo, la jueza chaqueña de Niñez, Adolescencia y Familia Nº1 de la ciudad de Villa Ángela,, quien conoce a la mujer agredida y su familia, formuló declaraciones en varios medios fueguinos cuestionando el accionar de la Justicia local.¿Dónde se ha visto?", se preguntó la magistrada.Buyatti también cuestionó que sus pares fueguinos demoren tanto la declaración indagatoria del relator, que recién fue citado para el 27 de septiembre, y que "no lo hayan ni siquiera detenido".Según la jueza, "Villa Ángela la está esperando, tanto a ella como a su familia. Toda la comunidad se ha movilizado".A su vez, dijo que autoridades de la justicia chaqueña y hasta funcionarios de la gobernación a cargo de Jorge Capitanich se comunicaron con allegados al mandatario fueguino Gustavo Melella para interceder a favor de la víctima.En tanto, Carla Kirstein volvió a utilizar este miércoles su cuenta de Facebook para cuestionar la pericia psicológica y psiquiátrica de más de tres horas que le practicaron en la víspera como parte de la investigación penal a cargo del juez de instrucción 1 de Ushuaia, Javier De Gamas Soler."Me preguntaron cien veces como me había pegado, que lo dibujara. Acá ven los borcegos marcados en mi cuerpo, ¿alcanza?", se preguntó la mujer a propósito de una foto que acompañaba el posteo y donde, en efecto, se ven lo que parecen huellas de calzado marcadas sobre la piel.