Vigilancia epidemiológica y producción local de insumos, ejes del encuentro de la OPS

Funcionarios y especialistas del área de Salud de naciones del continente americano coincidieron este miércoles en la necesidad de desarrollar una adecuada vigilancia epidemiológica, tener una comunicación estratégica y lograr una producción local de insumos para estar mejor preparados frente a futuras crisis sanitarias, al abrir las deliberaciones del Taller Regional de Lecciones Aprendidas durante la Pandemia por Covid organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).El encuentro, que se extenderá hasta este viernes en un hotel del barrio porteño de Retiro, reúne a equipos interdisciplinarios de los ministerios de Salud de 11 países que estuvieron abocados a la respuesta a la pandemia por coronavirus."Es un orgullo para Argentina haber sido seleccionada como sede de este taller regional y volver a juntarnos después de dos años y medio; es muy importante compartir lo que nos pasó", señaló a Télam la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, luego de dar las palabras de bienvenida al taller.La ministra recordó queEn este contexto -y en sintonía con el resto de los oradores-, Vizzotti señaló que uno de las lecciones aprendidas y por tanto uno de los desafíos de los países de la región es "trabajar para ser autosuficiente con una mirada estratégica en la producción de insumos".En relación a esto, recordó quemensajero: "Es muy importante desarrollar esa capacidad más allá del patógeno porque esta tecnología permite adaptar rápidamente la vacuna a otras enfermedades", sostuvo.Otro de los ejes centrales del encuentro es la necesidad dey el tercer punto clave del taller es lo que se denomina "comunicación de riesgo"."Sabemos que las noticias falsas pueden arruinar una campaña de vacunación, pueden impactar en la población y que la comunicación en momentos de incertidumbre es muy importante", señaló la ministra.Por su parte,, señaló a Télam que "el encuentro que comienza hoy es muy importante porque esperamos poder hacer una disección sobre lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y cómo estar preparados mejor para una próxima pandemia"."Como mencionó la ministra Vizzotti hay tres ejes que son clave: por un lado, tenemos que fortalecer la vigilancia epidemiológica para poder identificar rápidamente lo que es nuevo, y para eso tenemos que mejorar los laboratorios porque no se puede hacer vigilancia a ciegas", indicó Rico.En relación a la comunicación de riesgo, el funcionario de la OPS coincidió en que "las noticias falsas generaron mucho pánico y tuvieron un impacto en la vacunación" y añadió que "también es fundamental la producción propia de vacunas, reactivos y otros insumos".El taller regional tiene como objetivosde la implementación del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica, elaborado en 2018 y conocido también comoAdemás, se propone documentar las lecciones aprendidas durante el proceso de desarrollo, actualización y prueba de los planes de preparación para una pandemia y elaborar una hoja de ruta para que cada país desarrolle un plan nacional."Desde que apareció la influenza que empezamos a elaborar planes de preparación para una pandemia; sin embargo, cuando apareció la Covid estábamos confusos, no sabíamos por dónde comenzar y nos tomó por sorpresa", reconoció Rico.Y añadió: "Entonces, este encuentro tiene que servir para realizar los ajustes y que sean mucho más sólidos; no sabemos cómo será la próxima pandemia, cuál será el patógeno que la cause, pero sabemos que existen elementos que son transversales que son estos tres ejes que mencionamos antes y son los que tenemos que ajustar para estar preparados para la próxima pandemia".Durante la ceremonia de apertura, la, destacó que "este taller nos recuerda que la pandemia no ha terminado" y señaló que "esto nos genera un desafío en términos de cómo comunicar que hay que seguir cuidándose"."La envergadura de la pandemia necesitaba de todos los sectores y esa respuesta intersectorial fue crucial; eso nos tiene que quedar también como aprendizaje", indicó Llopis.Finalmente, la funcionaria de OPS destacó que más allá de que surjan nuevas enfermedades emergentes como Covid,