Castro, el barrio de San Francisco en donde floreció la diversidad sexual

Películas y series para conocer más sobre SF

Una película para profundizar sobre el movimiento LGBTIQ+ en San Francisco es "Milk" (2008), protagonizada por el excepcional Sean Penn que narra la vida de Harvey Milk, líder, activista y político gay. Este filme no solo confirma lo fuerte que es este colectivo en la ciudad del Golden Gate sino que demuestra lo importante que es la política y los movimientos sociales.



Por otro lado, la serie 'queer', "Tales of the City" (2019) -@talesofthecity- cuenta la historia de un grupo de personas pertenecientes al colectivo que viven en comunidad en una casona vieja. Esta ficción esboza la diversidad que se respira en la ciudad californiana de las subidas y bajadas. Algunas estrellas que conforman el elenco son Elliot Page, Laura Linney, Olympia Dukakis, entre otras. Se trata de una secuela de las series de la década de los sesenta, ochenta, basadas en la saga de "Historias de San Francisco", escritas por el autor estadounidense Armistead Maupin.



El documental "We were here" (2011), dirigido por David Weissman, narra en primera persona los hechos de Castro en la década de 1980 con la aparición del VIH, a partir de 5 testimonios: el florista Guy Clark, el activista Paul Boneberg, el artista Daniel Goldstein, la enfermera Eileen Glutzer y Wolf, un terapeuta para pacientes con VIH.