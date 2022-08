El examen práctico para sacar el carnet de conducir porteño se muda a las calles

Las arterias porteñas serán el nuevo circuito para obtener la licencia de conducir. / Foto: Eliana Obregón

Categorías contempladas

NUEVO PROTOCOLO PARA SACAR LA LICENCIA DE CONDUCIR



A partir del miércoles, el examen se va a rendir en la calle, enfrentando las situaciones reales que los conductores viven todos los días. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 16, 2022

El Gobierno porteño anunció un nuevo sistema para sacar la licencia de conducir por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires que contempla que el examen práctico de manejo se rinda en la calle y no en la pista de la avenida Roca, con el propósito que los futuros conductores "enfrenten situaciones reales"."Si logramos tener mejores conductores vamos a tener menos accidentes", aseguró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la conferencia de prensa que encabezó junto Felipe Miguel, jefe de gabinete; y Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas.En ese marco, detalló queLa nueva modalidad busca mejorar "la seguridad y la convivencia vial" mediante cambios al protocolo para la habilitación de los nuevos conductores, así como también con la incorporación de modificaciones al examen teórico, a partir de un incremento en la cantidad de preguntas, y una extensión de los plazos de vigencia de la licencia.La iniciativa regirá para el otorgamiento de las licencias de conducir vehículos comprendidos en la categoría B1 y comenzará a implementarse este miércoles en la Comuna 12, y seguirá de manera gradual hasta el 15 de octubre, fecha en la cual se completarán las 10 sedes previstas en todo el distrito porteño.En la actualidad, quienes deben dar la prueba práctica de manejo concurren a la pista de la avenida Roca, en el sur de la ciudad, donde un examinador evalúa las aptitudes para la conducción a partir de la ejecución de una serie de maniobras como la marcha atrás y el estacionamiento en no más de tres movimientos.Con el nuevo protocolo,, las cuales fueron definidas por las autoridades locales a partir de la elección de "circuitos" localizados en un radio no mayor a 500 metros de las sedes comunales, y tendrá una duración estimada de 15 minutos.Se utilizarán, que estarán conectados con un Sistema Integrado de Monitoreo, desde donde se controlará el recorrido en tiempo real; en tanto que los aspirantes podrán conocer de antemano el tablero del coche al que subirán y tendrán la opción de elegir el tipo de caja de cambios entre manual y automática.El nuevo sistema para tramitar el carnet, en tanto,, que pasará de exigir al aspirante a responder el cuestionario de manera correcta de un 75% a un 85%, al tiempo que también subirá la cantidad de preguntas de 30 a 40 y tendrán 45 minutos para completarlo.Por último, habrá un cambio en el período de validez de las licencias que se ajustará a una serie de factores, entre los que sobresale la edad del conductor.A las personas de hasta 39 años de edad se le otorgará una licencia por 10 años; a quienes tengan de 40 a 49 años, por seis años; a los de 50 a 69, por cuatro años y a los que superen los 70, por dos años.