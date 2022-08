Hendrickse, primera funcionaria trans: "Esto es una señal para que haya un Poder Judicial más inclusivo"

Hendrickse es auxiliar letrada en el Tribunal de Trabajo N° 5 del Departamento Judicial de San Martín / Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

"Tiene que haber una justicia inclusiva, con perspectiva de género y esto no tiene que ser discrecional, sino que es un deber aplicarla, porque Argentina así se comprometió con la comunidad internacional"

Hendrickse también milita por los derechos del colectivo travesti, transgénero y transexual / Foto: Leo Vaca.

La importancia de la mirada de género en la labor judicial Cristina Montserrat Hendrickse, la primera funcionaria judicial transgénero, consideró "complejo" lograr una reforma judicial a nivel nacional, aunque destacó avances en la provincia de Buenos Aires, y dijo que los jueces deben saber que aplicar perspectiva de género "no es algo discrecional".



"La incorporación de cinco personas trans y mi incorporación como funcionaria es un avance y se están enviando señales a todos los integrantes del Poder Judicial de que tiene que haber una justicia inclusiva, con perspectiva de género y que esto no tiene que ser discrecional, sino que es un deber aplicarla, porque Argentina así se comprometió con la comunidad internacional", dijo a Télam Montserrat Hendrickse, flamante Auxiliar Letrada del Tribunal de Trabajo 5 de San Martín.



En ese punto, asumió que "una reforma judicial transfeminista es compleja porque tenemos 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más una justicia federal en todo el país, son muchas reformas", pero, reconoció que "en la provincia de Buenos Aires ha comenzado de hecho".



Para la funcionaria, que este martes comenzó su labor en los tribunales de San Martín, esa reforma se da "con otros tiempos, quizás no como los que deseamos, pero efectivo, como fue el fallo de revocación en la absolución de los acusados en el femicidio de Lucía Pérez".



Explicó que la confirmación por parte de la Suprema Corte de Justicia del fallo que anula la absolución de los acusados por no haber aplicado la perspectiva de género, da cuenta de que "los jueces no pueden eludir los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina se obligó a respetar" en esa materia.



"Esto fue un punto importantísimo porque se ha ordenado hacer un nuevo juicio, porque estos jueces no aplicaron la perspectiva de género, los jueces tenían el prejuicio de la buena víctima", señaló.



Para Montserrat Hendrickse, "el otro punto trascendente en una reforma judicial de hecho es que hayan suspendido a esos jueces que habían absuelto a acusados del femicidio, y que estén suspendidos y en trámite el jury, donde se decidirá si se los destituye o no por no haber aplicado la perspectiva de género y haber dilatado en 6 años el juicio por el femicidio de Lucia".



"Esta decisión del jurado de enjuiciamiento, integrado por abogados bonaerenses, legisladores y representantes de la Suprema Corte también es un hito", mencionó.



En ese marco, agregó: "Esperemos que vengan muchas más reformas transfeministas no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todas las jurisdicciones del país".

Cristina Montserrat Hendrickse, la primera funcionaria transgénero de la provincia de Buenos Aires, resaltó que su nombramiento es una señal para que haya "un Poder Judicial más inclusivo", y celebró los logros del colectivo, aunque advirtió el avance de los discursos del odio, los cuales"Ojalá llegue el día en que las nuevas generaciones se acostumbren a vernos desarrollar tareas en todo tipo de actividades de manera en que no sea necesario que haya leyes de cupo trans", aseguró Montserrat Hendrickse en diálogo con Télam, tras repasar el recorrido previo a convertirse enCristina nació en Vicente López hace 58 años, pasó por el Liceo Militar en los años de la dictadura cívico militar; estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires; se fue a vivir a la Patagonia, donde conoció a Liliana, su actual esposa y tuvo a sus 4 hijas. Fue recién en 2016 que asumió su identidad de género, en 2017 rectificó su documento y desde entonces, también milita por los derechos del colectivo travesti, transgénero y transexual.- Este nombramiento es una señal para que haya un Poder Judicial más inclusivo. Desde lo individual, es un desafío profesional interesante y desde lo colectivo, un orgullo el poder visibilizar a las personas trans en funciones de jerarquía. También es una exigencia, ya que tengo que hacer quedar bien al colectivo y ojalá esto se vaya multiplicando, ya hay cinco hermanas trans trabajando en el Poder Judicial, en distintos cargos y esto está marcando una apertura. A Lohana y Diana las nombré porque ellas lucharon por el cupo laboral trans, lamentablemente ninguna de las dos pudo disfrutar de estas leyes. Fueron luchadoras históricas por el colectivo trans, (y también) hay muchas otras, como Cris Miró, Mariela Muñiz, Claudia Pía Baudracco. Son muchas las que han luchado en momentos duros y han conseguido derechos en el colectivo, (por lo cual) me pareció importante hacer un reconocimiento por quienes dejaron la vida y nosotras, las cobardes, las que nos animamos a ser nosotras mismas en ese momento y hoy lo somos, estamos disfrutando los frutos de su lucha.- Vivo con mi esposa Liliana, docente de escuela primaria, y mis hijas de 13, 15, 22 y 24. Los años de transición fueron años de mucho cambio. Primero fue una transición gestual, iba dando indicios hasta que una de mis hijas le dijo a mi mujer: "mamá, no te das cuenta, un día Cristian va a venir con pollera". Eso inició el proceso. Fue el duelo de una persona y el nacimiento de otra. Fuimos acompañadas por profesionales de la salud que nos sugirieron emigrar de la zona de la Patagonia, donde vivíamos, no por nosotras sino porque en los niños podía haber crueldad hacia nuestras niñas, así que vinimos para Buenos Aires, a mi ciudad natal. Fue "Volver", como el tango, pero no con la frente marchita. Así que así fue y al día de hoy me siguen acompañando, y mis hijas desde la más grande a la más chiquita, orgullosas de tener una mamá trans.- Hubo avances en la visibilización e inclusión en la sociedad, personas que fueron ocupando espacios desde lo social y comunicacional, pero también hay retrocesos, hay vientos antiderechos en Europa; en Hungría con la ley de (el primer ministro Viktor) Orban en contra de personas LGTBIQ+, también en España en contra de la mejora de la ley de identidad (de género), y en el estado de Florida (Estados Unidos). También en nuestro país, con algunas comunicadoras como fue el caso de Viviana Canosa, que fue objeto de una reciente resolución de la Defensoría del Público, en la que se le formulan 5 recomendaciones al canal en relación a discursos discriminatorios y estereotipos en contra de las personas trans. El desafío pasa por afirmar que nuestra identidad es un derecho humano, por combatir estereotipos de patologización de que somos personas enfermas, por desbaratar la expresión ofensiva "ideología de género" cuando, en realidad, se trata de un derecho humano, y después los derechos materiales como que podamos ir ingresando al mercado laboral con la ayuda de leyes para el acceso al empleo tanto público como privado, y que llegue el día en que no sean necesarias esas normas y que podamos ingresar al mercado laboral con la misma incidencia que tienen el resto de las personas.- En general, yo he percibido siempre mucho respeto y buen trato de magistrados y jueces, de empleados, colegas y clientes. Hasta ahora era abogada independiente, y solo hubo una vez un caso de discriminación en el ejercicio, en Zapala, de parte de una funcionaria que no me dejaba actuar porque me decía que no coincidía mi nombre rectificado con el nombre que estaba en el sistema de gestión del Poder Judicial, lo que fue resuelto rápidamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que en nombre de todos me pidió disculpas. Otra vez me tocó una abogada que en un escrito tuvo referencias discriminatorias, pero son casos muy particulares, ella había sido suspendida en su matrícula por un año por haber discriminado a una jueza por su origen judío. ¿Qué podía esperar yo de esa abogada?En sus años en el sur, Montserrat Hendrickse militó por derechos humanos, ambientales y de comunidades originarias, y ya en Buenos Aires, también incursionó en la política para participar de las elecciones 2021 como concejala en Vicente López.- Cuando milité temas ambientales e indígenas era en la época de la crisis de 2001, se cuestionaba a la democracia representativa, y como vecinos nos hicimos cargo de la problemática ambiental y la tomamos para proponer soluciones. Al final de esa década se produjeron cambios importantes en el reconocimiento de los derechos humanos como las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Fertilización Asistida, Violencia contra la Mujer, normas que para su efectivización era necesaria la actividad política y al volver de la Patagonia me involucré. Me propusieron postularme en las elecciones de 2021 y yo acepté porque, cuando se están difundiendo discursos de antipolítica, cuando se dice "casta" a la representación política, yo creo que la democracia se mejora con más democracia y no con la destrucción de los partidos políticos. Me involucré en la política partidaria y fue en el Frente de Todos, ya que es una multiplicidad de expresiones políticas que tienen un núcleo de coincidencias común, que es el de más derechos para mayor cantidad de personas, el núcleo es el de una política inclusiva y no excluyente.