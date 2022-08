Indagarán a un funcionario de la Justicia fueguina acusado de violencia de género

La instructora mostró las fotos de las lesiones a través de sus redes sociales.

El relator del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego imputado por violencia de género contra su esposa será indagado el próximomientras continúade su cargo, aunque no será detenido, confirmaron distintas fuentes judiciales consultadas por Télam.Marcelo Guzmán, quien se desempeñaba como relator del juez de la Corte fueguina Ernesto Loffler, fue denunciado judicialmente por su pareja, quien ademáspor golpizas recurrentes de las que dijo haber sido objeto.En las últimas horas, el juez de instrucción 1 de la ciudad de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, ordenó la citación a indagatoria de Guzmán, tras la acusación del fiscal Nicolás Arias.Según las fuentes, De Gamas dispuso que el funcionario judicial deberá declarar el martes 27 de septiembre a las 10.30 de manera virtual, según los protocolos de prevención del Covid-19 que aún siguen vigentes en la Justicia fueguina.Además, el magistrado le notificó al acusado la prohibición de acercamiento y de todo tipo de comunicación con la víctima, así como el contacto con testigos o familiares de su esposa que puedan declarar en la causa.Para ello, el juez también dispuso una consigna policial permanente en el domicilio de la mujer, que en los videos subidos a Facebook manifestó "temer por su vida".En tanto, el Superior Tribunal de la provincia dio a conocer la resolución 36/2022 que oficializa la decisión anunciada este sábado de suspender de su cargo a Guzmán.No obstante, la medida establece el pago del 60% de sus remuneraciones brutas con el objeto de que pueda "cumplir con sus obligaciones alimentarias".Además de la causa penal, el funcionario judicial enfrenta un proceso ante el Juzgado de Familia y Minoridad 2 de la ciudad, a cargo del juez Marco Mellien, quien dispuso "medidas de protección y contención para la mujer y su familia", informó la justicia a través de un comunicado de prensa.La víctima identificada como Carla Kirstein, una instructora de pilates oriunda de la provincia de Chaco, contó que está casada con el relator del Superior Tribunal fueguino desde hace 12 años y que lo conoce"Íbamos a vivir en Chaco pero él propuso venir aquí (por la ciudad de Ushuaia). Criamos juntos a una hija de mi anterior matrimonio. Teníamos un proyecto y él hizo muchas promesas, pero con la convivencia empezó a ejercer infinidad de situaciones de violencia, psicológica, económica y últimamente física", relató la mujer.También, dijo que tardó en hacer las denuncias porque depende económicamente de su marido para gastos elementales como el alquiler de su casa, y porque "él trabaja con gente muy poderosa en la Justicia"."De hecho fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso", señaló la víctima en el video subido a sus redes sociales.Al finalizar, la mujer aseguró:En el posteo que publicó en Facebook, la mujer también acompañó fotografías de distintas partes de su cuerpo, con hematomas de gran tamaño.