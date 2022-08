Cabandié: "Sería una medida contundente que la Justicia cite a dueños de campos"

Cabandié, Ministerio de Ambiente. Foto: Archivo.

La provincia de "Entre Ríos debe entregarle los catastros al fiscal Claudio Kishimoto y al juez Federico Martín" para avanzar en las causas judiciales por los incendios forestales

Esto mismo le pedimos insistentemente hace 2 años a la Justicia. Entre Ríos debe entregarle los catastros al fiscal Claudio Kishimoto y al juez Federico Martín. https://t.co/UviYfPiKwD — Juan Cabandié (@juancabandie) August 16, 2022

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juandonde se presumen que se queman pastizales en la zona de las islas del río Paraná, al considerar que esa acción serviría para "desalentar los focos" que se vienen repitiendo en dicho humedal y que ya afectaron a miles de hectáreas.Cabandié insistió en que la provincia depara avanzar en las causas judiciales por los incendios forestales en campos de la zona del delta del río Paraná, donde reiteró que algunos son propiedad de "personas conocidas"."Necesitamos cruzar información que nosotros le acercamos a la Justicia, la geolocalización de los fuegos y los dueños de estos campos", sostuvo el ministro en declaraciones por Radio Nacional Folklórica.Y pidió que la Justicia convoque a sus propietarios:. Si la justicia actuase y convocase a estas personas sin dudas que los dueños de los campos o quienes lo hace metiéndose en campos que no son suyos lo pensaría dos veces".Cabandié compartió en su cuenta de Twitter un informe publicado por el periodista rosarino Juan Chiummiento, donde combinó la información satelital sobre incendios durante agosto con las explotaciones agropecuarias registradas en las islas y consideró que "ayuda a encontrar a los responsables del ecocidio"., sostuvo el ministro por esa red social.Y luego insistió en sus declaraciones radiales que "eso podría haberlo hecho la Justicia, sin dudas. Se lo pedimos hace dos años y no lo hacen".Para Cabandié, el Ministerio de Ambiente "cambió frente a la demanda justa de la ciudadanía", pero advirtió que "quien no cambió es la Justicia", lo cual consideró un "problema" porque "sigue actuando como hace 50 años".También recordó que desde hace dos años y dos meses, el Ministerio que lidera se presentó ante la causa "Baggio Rufino y otros"., dijo el ministro."La semana pasada volvimos a ampliar la denuncia. Fuimos (con Sergio Federovisky) juntos a ver al fiscal y al juez para pedirle por favor que tomen indagatorias, que tomen testimonial a aquellos que se presume que tienen focos ígneos en su campo", señaló.En ese sentido, indicó que "el fiscal se comprometió a que iba a empezar a convocarlos".