Intenso humo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense

El viceministro de Ambiente califica de "acciones criminales" las quemas en el Delta del río Paraná

El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, reafirmó este martes que los incendios generados en las las Islas del Delta del río Paraná son “acciones criminales” de sectores que piensan en el “interés particular” y que pueden generar un futuro de emprendimiento inmobiliario.



En declaraciones a Radio 10, Federovisky remarcó que los que inician los incendios son “sectores que piensan en el interés particular más que en el bien común". "Son acciones criminales, quien lo hace no puede desconocer en qué contexto lo está haciendo”, aseveró.



En tanto, el funcionario afirmó que “hay una acción deliberada de los dueños de campos y de otros que no son dueños que van a buscar lugares que este martes están aflorando luego de la sequía y de la bajante del Río del Paraná que prenden fuego y le colocan un terraplén para que el agua no reingrese, y ahí tenemos el pasaje del humedal a un territorio frente a las Islas de Rosario que se utiliza como futuro emprendimiento inmobiliario”.



El domingo pasado tres hombres quedaron detenidos en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos al intentar iniciar un incendio en las islas del Delta del Paraná. Son oriundos de Santa Fe y serán indagados en los próximos días por la Justicia Federal, informaron fuentes judiciales.



En Rosario se realizaron manifestaciones políticas, ambientalistas y ciudadanos autoconvocados; y el sábado pasado se realizó un corte del puente Rosario-Victoria en reclamo del cese de estas quemas.



Con respecto al proyecto de Ley de Humedales, el viceministro de Ambiente mencionó que fue derivado a la Cámara de Diputados y es una ley “necesaria”, pero a la vez advirtió que "necesitamos una justicia que la haga cumplir".