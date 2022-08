Tiene 19 años y superó un sinfín de adversidades para ejercer el periodismo deportivo

Alexis con toda la alegría por hacer lo más le gusta: informar (Foto: Víctor Carreira).

Alexis en La Bombonera. "El periodismo es mi cable a tierra", expresa.

⚠️[EXCLUSIVO] Facundo #Roncaglia tuvo la deferencia de dialogar con nuestro periodista Alexis Dassie.



🗨️"Hablé con Hugo (Ibarra) y la idea es ponerme bien físicamente".

🗨️"El último año jugué de central y de lateral, no tengo problemas en ninguna de las dos posiciones" pic.twitter.com/k6qkSc54ac — Boca Net (@bocanet12) July 19, 2022

Con movilidad reducida, emprende asiduamente el trayecto desde Villa Luzuriaga, donde vive, hasta La Boca (Víctor Carreira).

El próximo objetivo: una entrevista a Riquelme Alexis ya logró tomarse una foto con el actual vicepresidente de Boca. Pero ahora como periodista busca el sueño de hacerle una entrevista. "Sería lo máximo", exterioriza.

Alexis con su profesor Daniel Rodríguez, quien dictó el taller de periodismo en Boca que fue un antes y un después para él.

"Se destacó por no darse por vencido jamás" Daniel Rodríguez fue el profesor del Taller de Periodismo Deportivo del Departamento de Cultura de Boca, que Alexis marca como bisagra y el descubrimiento de su pasión. Y ante Télam, el docente cuenta que "Alexis desde el primer día, de entre cien personas, se destacó por sus ganas de participar y se notó claramente su capacidad, especialmente por no darse por vencido jamás. De hecho, se convirtió en el productor estrella del taller. Todas las notas y los invitados pasaron por su coordinación. Y con su tenacidad y empatía se convirtió en el 'alma matter' de mis clases de periodismo".



A su vez, Rodríguez lo destacó a Alexis como un "actor principalísimo, tanto que de no haber contado con él, el taller no hubiera sido lo exitoso que fue. Luego, con el paso del tiempo tuve la suerte de ser su amigo, al igual que con su mamá y su hermana. Alexis, con su amistad, me ha convertido en mejor persona", cerró.

Quirófanos, operaciones, médicos, diversos diagnósticos, anestesias, medicamentos, dolores, tratamientos, terapias, rehabilitaciones... Eso y mucho más debió atravesar y superar Alexis Dassie en su vida para estar dónde está y lograr lo que logró. Tiene 19 años, está haciendo sus primeras armas dentro del periodismo deportivo y se permite soñar en grande con su carrera.Alexis nació con. Tras varias cirugías, hace más de un año afrontó la más delicada y la más importante: la reconstrucción de los dos pies, para la que se usaron 75 elementos de implantes. Le hicieron una tenoplastia que le ayudó a mejorar su postura, ahora se para más derecho y no sufre tanto el estar encorvado. Gracias a eso, actualmente puede caminar y dar algunos pasos con bastones, aunque en trayectos largos utiliza la silla de ruedas."Todo comenzó hace unos años, en un momento difícil de mi vida por las operaciones en los pies. Cuando estaba en reposo hice un taller de periodismo deportivo en Boca, como hobby, y", narra ante Télam, en La Bombonera, el joven que vive en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.Alexis se desempeña en los programas partidarios de Boca Net (que se emite vía stream), Charlas con Pasión Xeneize (Cadena Xeneize) y Boca es Boca (Canal A24). Si bien hace las veces de productor, también puede cubrir entrenamientos, realizar entrevistas o asistir a conferencias de prensa. De hecho, estuvo en la presentación de los últimos dos refuerzos de Boca (Facundo Roncaglia y Sergio Romero) y aprovechó para hacerles unas preguntas.Completó el ciclo escolar y actualmente está cursando la Tecnicatura de Periodismo Deportivo Integral en la Universidad de La Matanza, para capacitarse aún más.. Pero mi mamá (Alejandra), mi hermana (Danila) y mi hermano (Jonathan) me hicieron entender que", cuenta el joven periodista, a la vez que agrega que "me enseñaron que tengo que volar bajito pero teniendo aspiraciones. Sueño con poder ayudar económicamente a mi mamá y seguir creciendo en el periodismo, que es lo que amo. Donde me toque estar dentro de esta profesión, estaré".Sobre las miradas del resto, ante lo que para muchos puede ser una historia de superación y ejemplo, Alexis desestima por completo esa definición. "La palabra ejemplo es muy egocéntrica. Sí pasé un momento difícil y quizás aporté un granito de arena en la sociedad con mi lucha. Con esfuerzo y sacrificio, gracias a mi familia y a los médicos, pude salir adelante".Además, Alexis cuenta una curiosidad: "Cada vez que vengo a la cancha miro el partido parado porque... Para mí, un partido, como el periodismo, es un cable a tierra".Y expresa que "aunque trabaje en Boca mantengo la neutralidad, por respeto a la vocación. Quiero estar metido en el ambiente deportivo en general, conocer a Messi y cubrir a la Selección", cierra el joven. Para él (y parafraseando a Gustavo Cerati cuando tocó con Luis Alberto Spinetta), si hay un sueño cumplido, es éste. ¡Disfrutálo Alexis!