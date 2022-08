Sacrificaron a la morsa Freya, que se había convertido en la estrella del puerto de Oslo

Freya (así bautizada por la diosa del amor y la belleza de la mitología nórdica) era un ejemplar hembra de cinco años y 600 kilos. (Foto AFP)

Aunque, según las autoridades, las morsas no son una amenaza para los humanos, sí que pueden atacar si se sienten en peligro.

La morsa Freya, que se convirtió en la atracción para los curiosos en el fiordo de la capital noruega, Oslo, fue sacrificada este domingo luego de que las autoridades consideraran que "suponía" una"La decisión de sacrificarla se tomó sobre la base de una evaluación global de la amenaza que suponía para la seguridad humana", afirmó el responsable de la Dirección noruega de Pesca, Frank Bakke-Jensen, en un comunicado al que accedió la agencia AFP.Las autoridades habían anunciado hace unos días la posibilidad de sacrificar adespués de que sus pedidos para que las personas dejaran de acercarse a verla resultaran inútiles."Expertos aconsejaron, entre otras ideas, sedarla para llevarla lejos de zonas pobladas", escribieron en su Instagram.que se alimenta sobre todo de invertebrados como moluscos, gambas, cangrejos y pequeños peces, viven normalmente en latitudes más al norte, en el Ártico.Perofue vista por primera vez en el fiordo de la capital noruega el 17 de julio, y desde entonces se había convertido en una atracción para los curiosos., Freya fue filmada cazando pájaros y durmiendo encima de botes que se hundían bajo su peso."Estudiamos al detalle todas las soluciones posibles y concluimos que, explicó el responsable de la Dirección noruega de Pesca.La Dirección de Pesca explicó que la salud de Freya, de cinco años, se había deteriorado mucho, yMoverla "no era una opción viable", según esta fuente, por lo complejo del proceso.Pero varios expertos afirman que la decisión de sacrificarla no responde al bienestar de la morsa. "Es bastante chocante. Era una situación para", sostuvo en la televisión TV2 Siri Martinsen, una portavoz de la asociación por la protección de los animales NOAH, quien también considera que la decisión fue apresurada. Y añadió: "Podríamos haber probado a poner multas. Habríamos visto a las masas de gente desaparecer rápidamente".A pesar de las advertencias, los curiosos se bañaban junto a la morsa o se acercaban, a veces con menores, para hacerse fotos."Es infinitamente triste que hayan escogido sacrificar a un animal tan hermoso solo porque no nos hemos comportado bien con él", dijo la bióloga Rune Aae en la radio local NTB.