Los estudiantes secundarios de la ciudad santafesina de Firmat plegaron grullas por la paz

Los pájaros de papel llenaron la plaza enhebrados formando un puente en memoria de los más de 80 mil japoneses que murieron al instante debido a las bombas atómicas. Foto: Gentileza Jimena Candia.

Una jornada de plegado en una de las escuelas de Firmat. Foto: Gentileza Jimena Candia.

Un afiche que los estudiantes elaboraron como conclusión en una de las clases. Foto: Gentileza Jimena Candia.

El ginko Biloba, un árbol que le ganó a la guerra El ginkgo Biloba -una especie hallada en fósiles que datan de hace 270 millones de años y hasta se cree que alimentó a los dinosaurios- resiste gracias a sus profundas raíces subterráneas, capaces de soportar hasta la aniquilación nuclear.



Un año después del estallido de la bomba de Hiroshima, en la primavera de 1946, a un kilómetro de distancia del epicentro de la explosión, un viejo Ginkgo destruido y seco empezó a brotar, mientras que un templo construido frente al mismo fue destruido por completo.

Para Hiroshima se transformó en símbolo del renacimiento y objeto de veneración, por lo que se le llama «portador de esperanza».





Días atrás, la Plaza Rivadavia, en la localidad santafesina de Firmat, se llenó de pájaros. Pero no se trató de una primavera adelantada, sino que las aves, concretamente grullas,hacerlos reflexionar sobre la violencia y mostrar a todos los ciudadanos que pueden trabajar en conjunto.El proyecto “Puentes por la Paz” que diseñaron la tallerista y especialista en origami Jimena Candia y la docente Claudia Degani apunta a fomentar la tolerancia, reducir la discriminación y la violencia y lograr acercamiento entre los alumnos de las escuelas de la localidad. Pero para lograr en lugar de focalizar el aquí y ahora, se remontó a dos hechos que recogen todos los manuales escolares: las dos bombas atómicas que aviones de los Estados Unidos arrojaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que ocurrieron“La idea surgió en mi taller de origami cuando le conté a Claudia, que es mi alumna, la importancia que tiene, y la historia de Sadako Sasaki, una nena que fue afectada por los efectos de la bomba y sufrió leucemia por efectos de la radiación y dedicó sus últimos días de vida a hacer grullas”, cuenta Candia y recuerda que se les ocurrió proponerles la actividad a los alumnos de todos los años de las escuelas del pueblo: la Técnica N° 281, la Secundaria N° 421 y el Instituto Superior Virgen de La Merced N°9088, pero no con fines solamente artísticos, sino para invitarlos a. “También buscamos traer el tema a lo que pasa en nuestra ciudad y en otras del país, así que los chicos trabajaron sobre la violencia, sobre la discriminación y la necesidad de tolerancia", agrega.Dos semanas después de las vacaciones de invierno, los alumnos aprendieron sobre la Segunda Guerra Mundial pero no solo en las clases de historia.en Biología , las consecuencias de la explosión, en Química y Física como actúa la bomba, en Ética la necesidad de buscar la paz. También hubo jornadas de plegado masivo en las que además de conversar los estudiantes realizaron los pájaros de origami. Una alumna de Candia queque había realizado para cumplir un deseo personal, prefirió donarlas a los chicos y sumarse a la iniciativa por la paz.Cada escuela debatió dentro de las aulas y luego en sesiones virtuales compartió sus conclusiones con los estudiantes de las otras dos.Finalmente, la semana pasada, l, en el centro de la ciudad. Aprovecharon para contarle a los vecinos que se acercaron la historia de la guerra y el símbolo de paz para contagiarles sus ganas de construir entre todos y promover la tolerancia. El proyecto también fue relatado en el programa radial "Japón Hoy" que se ocupa de la cultura japonesa en la Argentina.“Los chicos se mostraron muy interesados y pidieron seguir haciendo actividades juntos. En la reflexión, llegaron a la conclusión de que ellos no pueden hacer nada para evitar la guerra, pero sí muchas cosas para mejorar la convivencia, y respetar al otro”, relata Degani que es docente de Física y Matemática y se las ingenió para sumar contenidos sobre la guerra en ambas disciplinas.Luego cuenta lo que más la asombra del proyecto:ya que tanto los chicos como la comunidad lo hicieron propio”.El final del proyecto fue el sábado 6 de agosto cuando se realizó una jornada por la paz a la que se sumaron las autoridades locales y toda la comunidad: terminó con la plantación de un Ginko biloba, que no fue cualquier árbol, sino la especie que sobrevivió a la bomba atómica.