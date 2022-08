Crecen los reclamos por la App oficial para turnos médicos que no funciona

"El sistema de salud local está saturado porque no hay profesionales suficientes y no se llegan a cubrir las demandas de los barrios", señaló Santoro.

Diez reclamos

Por el mal funcionamiento de la aplicación oficial "Salud MGP" que permite a los vecinos solicitar turnos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Mar del Plata, el ejecutivo municipal del partido de General Pueyrredón, a cargo de Guillermo Montenegro, ya recibió cerca de diez pedidos de informe y reiterados reclamos de los usuarios.Ante la imposibilidad de acceder a turnos mediante la aplicación móvil "Salud MGP" a lo que se suma la complejidad de tener que registrarse presencialmente para acceder a la aplicación, desde el Bloque de concejales del Frente de Todos (FDT) presentaron los pedidos de informe a la jefatura municipal.La concejal Marina Santoro, presidenta del bloque Frente de Todos (FDT), en diálogo con Télam sostuvo que "desde que asumimos nuestras bancas venimos solicitando al Ejecutivo municipal que mejore el sistema de turnos de nuestros centros de salud, ya que incontables veces nos acercamos a ver cómo estaban funcionando o recibimos a las vecinas y"."Cuando la secretaria de Salud Viviana Bernabei anunció la nueva aplicación, advertimos que ello no significaba una mejora si no se modificaba el fondo del problema: el sistema de salud local está saturado porque no hay profesionales suficientes y no se llegan a cubrir las demandas de los barrios" resaltó la edil.En el mismo sentido, Romina Gerez, vecina de paraje El Boqueron, situado a 23 kilómetros de Mar del Plata, contó a Télam "en nuestro paraje existe un Centro de Salud (CAPS) ubicado en la calle 30 entre 5 y 7, hace más de dos semanas no contamos ni con médico clínico ni con un pediatra. Solo hay un enfermero que cumple solo unas horas laborales"."La aplicación que había instrumentado el municipio no funciona ni es efectiva, por lo que se nos es imposible a los vecinos acceder a un turno" consignó Gerez, y destacó queGerez, que trabaja de portera en una escuela, describió que “hace unos días por la noche, un vecino (ya adulto mayor) que estaba volando de fiebre tuvo que llamar a la policía para que lo acerque a una salita de salud en la localidad de Batán que queda a 10 kilómetros ya que le era imposible pagar un taxi o remis que cuesta 2.000 pesos ida y vuelta. Lo que es un costo muy elevado para poder afrontar porque nosotros somos trabajadores y la mayoría de los habitantes de esta región trabajan en la zona de quintas”.Por su parte, la concejal Santoro puntualizó: "Cuando analizamos la aplicación, notamos que había sido descargada muy pocas veces y que no funcionaba correctamente: no permite registrarse, no todo el mundo puede sacar turnos, desaparecen los ya reservados, y otros problemas que se desprenden de una falta total de gestión en materia de salud pública, que corresponden a Montenegro"."No podemos pretender que maquillen con una aplicación lo que miles de vecinos denuncian con relación al abandono de los CAPS" aseguró Santoro, al tiempo que enfatizó "no se puede esconder la brutal realidad que se da todos los días en los 33 centros de salud, donde faltan guardias pediátricas, hay recortes en el servicio de guardias clínicas, hay centros cerrados, faltan obstetras y las madres no pueden hacerse sus controles durante el embarazo, los niños y niñas muchas veces quedan sin atención, y donde además muchas veces ni siquiera entregan medicamentos".Desde el bloque opositor al gobierno municipal se han pedido cerca de diez reclamos al Departamento Ejecutivo por los CAPS desde enero del 2021 por lay asimismo se solicita que se garantice la misma con presencia policial; informe sobre diversos ítems, relacionados con el otorgamiento de turnos en los Centros de Atención Primaria de la Salud; que se realicen las acciones necesarias para ampliar el otorgamiento de turnos y la incorporación de profesionales (obstetras, ginecólogos, médicos clínicos y pediatras) al Centro de Atención Primaria de la Salud Meyrelles; que se arbitren los medios a través de la Secretaría de Salud Municipal para la incorporación al CAPS El Boquerón de los servicios sanitarios fundamentales solicitados por los vecinos y vecinas del Paraje, y asimismo se informe la razón por la cual no funcionan actualmente los servicios de oftalmología, ginecología y obstetricia; entre otros tantos.Mediante un proyecto presentado el pasado 22 de junio el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que, a través de su Secretaría de Salud, responda en el más corto plazo posible el pedido de informe sobre el funcionamiento del sistema de asignación de turnos en los Centros de Atención Primaria de la Salud.