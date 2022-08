Pese a los debates y consensos alcanzados, el Congreso no avanza en sancionar la Ley de Humedales

El Delta del Paraná, perdió entre 1994 y 2011 más del 40% de los humedales / Foto: Sebastián Granata

La urgencia en sancionar una Ley de Humedales quedó en evidencia esta semana a partir de la quema de pastizales en las cercanías de Rosario, que cubrió de humo esa ciudad santafesina.

Foto: Camila Godoy

Leonardo Grosso, presidente de la comisión de Recursos Naturales de la cámara presentó un proyecto en marzo / Foto: Víctor Carreira.

Foto: Sebastián Granata

En el Congreso, hay al menos 10 proyectos con estado parlamentario sobre presupuestos mínimos de protección de humedales.

Foto: Sebastián Granata

Foto: Pepe Mateos

Foto: Osvaldo Fantón

La Ley de Humedales es una de las deudas pendientes que mantiene el Congreso de la Nación, ya que si bien hay varios proyectos presentados y uno de consenso que avanzó en comisión y obtuvo dictamen, lEntre las causas de la demora figuran la resistencia de algunas provincias, el rechazo de varias empresas y la coyuntura parlamentaria vinculada a la paridad de votos entre oficialismo y oposición, indicaron a Télam legisladores que integran la comisión de Recursos Naturales de la cámara baja.La urgencia en sancionar una Ley de Humedales quedó en evidencia esta semana a partir de la"El Congreso tiene una gran deuda con la Ley de Humedales, es evidente que cada año que pasa y no la sancionamos el daño es peor y la pérdida es irreparable. Ahora mismo el ecocidio en las islas del Delta del Paraná es un espectáculo del horror que produce la falta de regulación y la ausencia del Poder Judicial para investigar con celeridad y objetivamente a quienes son los responsables", sostuvoa Télam.Grosso recordó que enY señaló que "hay una gran mayoría de acuerdo con regular el uso y la conservación de los humedales"."El compromiso de la política tiene que estar en legislar a favor de su gente, de cuidar sus recursos y de proteger el ambiente, y para eso es necesario ser claros con aquellos que especulan con las quemas para extender la frontera del agronegocio en detrimento de nuestros recursos naturales", aseveró el diputado del Frente de Todos y referente del Movimiento Evita.Para Grosso, "porque bajo el argumento del crecimiento económico nos estamos quedando sin recursos naturales y las pruebas son más que evidentes".es una iniciativa ciudadana, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016) pero que nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados., la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputadosal alcanzar un dictamen unificado, el cual contó con la firma de 23 diputados de diversos bloques.Ese dictamen se obtuvo tras 4 reuniones informativas que contaron con la participación de 55 expositores pertenecientes a 18 provincias argentinas y 8 países, entre científicos, especialistas, referentes ambientales locales, regionales e internacionales, organizaciones sociales, campesinas e indígenas, sectores productivos e inmobiliarios.que habían presentado el 30 de septiembre de 2020 ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano,Entre las acciones, las organizaciones realizaron una travesía en kayak, a través del río Paraná, de más de 50 embarcaciones que se trasladaron desde la ciudad de Rosario hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y marcharon el 18 de agosto de 2021 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación por la aprobación del proyecto unificado de Ley de Humedales, dictaminado en noviembre de 2020., hay al menossobre presupuestos mínimos de protección de humedales.al que se arribó el año pasado en la comisión Recursos Naturales no fue tratado por las de Agricultura y Ganadería ni por las de Intereses Marítimos y Presupuesto de la cámara baja yal no ser incluido tampoco en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo., en medio de la situación ambiental que afecta a más de 1.300.000 de hectáreas que sufrieron incendios durante 2020 y 2021.Durante este año, sólo los, a los que deben agregarse los focos de incendios registrados en diversas regiones del país durante los últimos días., se encuentran presentados con estado parlamentario; uno del senador del bloque Frente de Todos (FdT) por Chaco, José Antonio Rodas; y otro impulsado por José Torello (PRO). Ambos tienen giros a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca (cabecera), Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda de la cámara alta., en tanto,además del presentado por Grosso que obtuvo dictamen en 2020 en la comisión de Recursos Naturales.Entre ellos se encuentra uno del diputado del bloque UCR por Corrientes, Jorge Vara; otro de la diputada del bloque FdT por la provincia de Buenos Aires, Alicia Aparicio; y uno del diputado del bloque Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori.También presentaron proyectos sobre humedales la diputada del bloque Identidad Bonaerense, Graciela Camaño; el diputado del bloque Socialista por Santa Fe, Enrique Estévez; el diputado del bloque FdT por La Pampa, Hernán Pérez Araujo; y la diputada del bloque de la UCR por Entre Ríos, Gabriela Lena.En las últimas horas y por decisión de la presidenta de la cámara baja, Cecilia Moreau,aunque aún no tiene fecha de convocatoria.