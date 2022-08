Un jurado popular declaró culpable a un docente por abusar de alumnas en Bahía Blanca

Bongiovanni se desempeñaba como docente de catecismo, teología y derechos humanos en distintos colegios religiosos.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales, Marina Lara.

Un jurado popular declaró culpable a unacusado de haber abusado de dos alumnas en 2010 y 2011 en Bahía Blanca, en el sur bonaerense, informaron fuentes judiciales.Según se ventiló en el juicio,El enjuiciado esquien se encuentra detenido con prisión preventiva desde el año pasado por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos alumnas".Tras la deliberación, que se extendió por más de una hora y media,declararon culpable al docente luego del alegato formulado por las partes durante la audiencia a cargo de la jueza técnica Claudia Fortunatti.Los voceros indicaron a Télam que "lasdeclararon durante las primeras jornadas brindando unDurante sus testimonios, según las fuentes, las dos víctimas describieron "que el docente intentaba acercarse de diversas formas para que las jóvenes sintieran admiración por él"."Tal hecho fue que más tarde les impidió procesar el abuso del que estaban siendo víctimas a través del accionar manipulador del responsable de la clase y del grupo social que prestaba funciones asistenciales y recreativas en Villa Esperanza de Bahía Blanca", agregaron.También se señaló que en las audiencias peritos y psicólogas corroboraron "Según la investigación a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales, Marina Lara,"El hombre había conformado un grupo de voluntariado denominado Aclaró y, agregaron.Según se indicó, y consta en el expediente, "en ese marco se organizaban viajes a otras localidades y convivencias donde se quedaban a dormir en distintos espacios, lugares donde fueron cometidos los abusos entre los años 2010 y 2011".por la policía bonaerense en la localidad de Coronel Suárez, donde residía desde hace un tiempo, luego de una orden librada por la jueza de Garantías 4 de Bahía Blanca, Marisa Promé, tras un pedido de la fiscal Marina Lara."Posteriormente, y en el marco de una audiencia ante la agente fiscal,, agregaron desde el Ministerio Público.Tras la decisión del jurado popular, la propiadijo que "porque la prueba fue contundente,"Fueron dos (víctimas) a juicio, pero hubo muchos testimonios de casos similares", agregó Lara durante un contacto con la prensa.La funcionaria judicial dijo que "eran cuatro hechos, el último respecto de una víctima siendo mayor de edad, pero el jurado lo consideró no culpable en ese caso y sí de los otros tres cuando eran menores de edad"."La clave es la verdad, acá al jurado le quedó muy en claro, esto no es una pelea de mujeres contra hombres ni viceversa, la Justicia no tiene colores, género, es solo verdad", agregó,.Por último sostuvo que "y señaló que el monto de la condena se conocerá en una audiencia que se llevará a cabo en los próximos días.