Aseguran que las plataformas de hielo de la Antártida se derriten más rápido

Un estudio desarrollado por investigadores de Instituto Tecnológico de California (Caltech), en Estados Unidos, afirmó que las plataformas de hielo de la Antártida pueden estar derritiéndose a un ritmo acelerado, lo que contribuirá a un aumento más rápido del nivel del mar, segúnLa investigación tiene en cuenta una estrecha corriente oceánica a lo largo de la costa antártica que a menudo se pasa por alto y simula cómo el agua dulce que fluye rápidamente, derretida desde las plataformas de hielo, puede atrapar el agua caliente y densa del océano en la base del hielo, haciendo que se caliente y se derrita aún más, precisó la agencia DPA.Las plataformas de hielolo que elevaría drásticamente el nivel global del mar.Según este estudio, esto se debe al, que provoca un aumento de la velocidad a la que se derriten estas plataformas de hielo.Según Andy Thompson, uno de los investigadores de este trabajo, "este mecanismo estudiado está activo en el mundo real, puede significar que las tasas de derretimiento de las plataformas de hielo son entre un 20 y un 40% más altas que las predicciones de los modelos climáticos globales, que normalmente no pueden simular estas fuertes corrientes cerca de la costa antártica".En este estudio, dirigido por la investigadora principal Mar Flexas, s(PAO) que, según los científicos, experimenta los cambios más drásticos debido al cambio climático.El estudio se realizó a través de la recolección de datos de elefantes marinos instrumentados para medir la temperatura y la salinidad del agua y el hielo.El modelo del equipo tiene en cuenta la estrecha Corriente Costera Antártica que recorre todo el continente blanco en sentido contrario a las agujas del reloj, una corriente que muchos modelos climáticos no incluyen porque es muy pequeña."Los grandes modelos climáticos globales no incluyen esta corriente costera, porque es muy estrecha: sólo tiene 20 kilómetros de ancho, mientras que la mayoría de los modelos climáticos sólo captan las corrientes de 100 kilómetros", explicó Flexas.Según Thompson, a partir de este estudio "es posible que tengamos que revisar algunas de las predicciones sobre el aumento del nivel del mar en las próximas décadas o en el próximo siglo. Ese es un trabajo que haremos en el futuro", concluyó.