Muestras gratis y presentaciones, los desafíos de la reglamentación de Ley de Antimicrobianos

El senador Yedlin, es médico e impulsor de la ley de resistencia antimicrobiana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que si no se interviene, el número de muertes mundiales por RAM (Resistencia Antimicrobiana) hacia 2050 será de 10 millones de personas por año.

La forma en la que se regulará el circuito de muestras gratis y la adaptación de las presentaciones para que sean acordes a los tratamientos, son dos de los desafíos que deberán definirse en la reglamentación de la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, dijo el senador Pablo Yedlin, uno de los impulsores de la flamante normativa."Nuestra propuesta original era que no haya muestras gratis de antimicrobianos, eso no se logró; pero sí se estableció que deben ser igual que la presentación original y que se deben dispensar en farmacia con receta; la reglamentación de cómo se implementará va a ser complicada", indicó Yedlin en un encuentro que mantuvo con la Red Argentina de Periodismo Científico.El senador, que es médico y fue ministro de Salud de Tucumán, advirtió que "el otro punto sensible son lasporque muchas veces sucede que la indicación del tratamiento son 10 y vienen 8".El senador señaló que "el control de lade los antimicrobianos quedará en manos de cada jurisdicción y dependerá de quiénes realicen los controles actuales de las farmacias"."Esperamos que la ley se publique en el Boletín Oficial en los próximos días y se reglamente con cierta celeridad. Por supuesta que ninguna Ley cambia una realidad sanitaria de un día para el otro, pero esperamos que ayude", sostuvo Yedlin, del Frente de Todos.La Cámara de Senadores convirtió en ley el pasado miércolesque exige, entre otros aspectos, la presentación de una receta médica archivada para la compra de antibióticos, antivirales y antiparasitarios.La resistencia de distintos microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos, parásitos) a los agentes que se utilizan en salud humana y animal para combatirlos es un fenómeno de enorme y creciente impacto a nivel global.(OMS) estima que si no se interviene,o, más de lo que se espera por enfermedades neoplásicas (cáncer).Las infecciones provocadas por gérmenes multirresistentes causan una importante mortalidad entre los pacientes, especialmente los internados en unidades de cuidados críticos."La RAM se vio fuertemente impactada por la pandemia (de coronavirus) con abuso y mal uso de tratamientos antimicrobianos y en instituciones de salud se vio cierta relajación de las medidas de control de infecciones debido al Uso de Equipos de Protección Personal que complicó las buenas prácticas para evitar la transmisión de RAM, estadías prolongadas de pacientes en UTI, múltiples invasiones y decúbito prono", señaló Yedlin.Dentro de esta problemática general,(enzimas que hidrolizan un tipo de antibiótico llamado carbapenémicos) constituyen un problema conSegún, estas bacterias están aumentando su incidencia en forma progresiva.Por ejemplo,resistente a los antibióticos carbapenemes registró un incremento desde 2017 a 2021 de 22% al 32,4%, y la bacteria Acinetobacter spp resistente a carbapenem aumentó de 76,6% a 89,2 %.La presencia de otros componentes que generan resistencia, como el metalo carbapenemasas, tuvo un aumento peor: de 17% en 2018 a un 60% en las muestras recibidas en el primer trimestre del 2021 (por el impacto de la pandemia), de 28 hospitales de 7 provincias incluyendo la ciudad de Buenos Aires.La OMS declaró que laesa las que se enfrenta la humanidad, y que requiere para su tratamiento medidas multisectoriales."La Ley apunta da dar una respuesta integral a la problemática y según lo que nos informaron desde la OPS se trata de una normativa que es pionera en este tipo de abordaje", concluyó Yedlin.