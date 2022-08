Entre los jóvenes desempleados, las mujeres enfrentan una "peor situación"

La cantidad de jóvenes en todo el mundo que no pueden encontrar trabajo este año será de seis millones más que antes de la aparición de la pandemia de coronavirus, siendo las mujeres jóvenes quienes se enfrentan a una peor situación que los hombres jóvenes, indicó un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) difundido este viernes.La emergencia sanitaria mundial por coronavirus trajo muchos, señaló Naciones Unidas (ONU) a través de un comunicado.Este año, la cantidad de jóvenes en todo el mundo que no pueden encontrar trabajo alcanzará los"La pandemia expone una serie de deficiencias en la forma en que se abordan las necesidades de los jóvenes, especialmente para los más vulnerables, los que buscan trabajo por primera vez, los que abandonan la escuela, los recién graduados con poca experiencia y aquellos que permanecen inactivos porque no tuvieron elección", sostuvo Martha Newton, directora general adjunta de Políticas de la OIT.El informe titulado "Tendencias mundiales del empleo juvenil 2022: invertir en la transformación del futuro de los jóvenes", evidenció queA su vez, el grupo de jóvenes desempleados "corre un riesgo especial de que sus oportunidades y resultados en el mercado laboral se deterioren también a largo plazo, a medida que se afianzan los efectos de 'cicatrización' (de la Covid-19)" agregó Newton.A su vez, las conclusiones del informe señalaron queEste año, se espera que menos de tres de cada 10 mujeres jóvenes en todo el mundo trabajen, en comparación con más de cuatro de cada 10 hombres jóvenes."La brecha de género, que ha mostrado pocas señales de reducción en las últimas dos décadas, es mayor en los países de renta media-baja, con un 17,3%, y menor en los países de renta alta, con un 2,3%", precisó el informe de la OIT.En cuanto a, es probable que el panorama continúe siendo "preocupante", ya que se espera que la tasa de desempleo joven aumente al 20,5%."Históricamente, las tasas de desempleo de las mujeres jóvenes han sido más altas que las de los hombres jóvenes (en los países de América Latina), pero la crisis exacerbó esta tendencia", sostuvo la OIT.