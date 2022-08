Se suman denuncias a la investigación por la muerte de bebés nacidos sanos en un hospital

Más denuncias por la muerte de bebés en un hospital cordobés. / Foto: Laura Lescano.

"Mi hija nació bien. Horas después cambio de color y se puso fría. El enfermero me dijo que era normal y se fue" María, madre

La cartera de Salud resolvió separar de sus cargos a las autoridades del centro de salud, abrió un sumario administrativo interno y suspendió preventivamente a 23 empleados.

, que es investigada por la Justicia, sumó en las últimas horas nuevas denuncias, y el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, dijo que esos desenlaces mortales "no son algo habitual" y pidió "castigar con todo el peso de la ley" a los responsables.María, una mujer que tuvo una bebé el 6 de junio último en ese centro de salud, manifestó que su hija nació sana en la franja que ocurrieron los fallecimientos pero sufrió lesiones que no le fueron explicadas., relató a canal 12 de Córdoba y añadió que ante el alerta de que otro recién nacido también se había descompensado los médicos se acercaron y cuando observaron que la bebé no estaba bien se la llevaron."Me devuelven a mi hija estabilizada y con un hematoma en la espalda, que no lo tenía cuando se la llevaron", aseguró y agregó que por esa lesión estuvo internada más de 20 días debido a una "necropsia" que se le formó en la espalda.La mujer señaló que los médicos intentaron culparla y acusarla de haber golpeado o quemado a la bebé, quien hoy se encuentra bien pero realiza un tratamiento dermatológico por la cicatriz en la espalda.La abogada Daniela Morales, que representa a la mujer, dijo que pidió al fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la muerte de los bebés, que sume el caso al expediente "para determinar si hubo mala praxis o intencionalidad".Además, pidió que la familia de la bebé sea admitida como querellante particular en el proceso para que "se busque la verdad y se haga justicia"., dijo la letrada, salvo que en este caso "la bebé sobrevivió".Este jueves se había formalizado la primera denuncia judicial por parte de una mujer para que se investigue el fallecimiento de su nieta que, según dijo,en la madrugada del 6 de junio, y varias horas después le notificaron la muerte."Mi hija de 17 años había comenzado con trabajo de parto el 5 de junio" último y en la madrugada del 6 "me avisan que mi nieta había nacido en perfectas condiciones" con un poco más de 3 kilos y que la madre también se encontraba en buen estado de salud, dijo a Canal 12 la mujer, identificada como Romina.que le ocasionó dos paros cardiorrespiratorios, relató la mujer.Este viernes también se sumó la denuncia de Vanesa, quien manifestó a Todo Noticias que su bebé nació y vivió 11 horas en ese hospital, y que le informaron que el deceso se había producido por una arritmia."Nuestro bebé nace sano luego de hacerme una cesárea. Me dijeron que tenía una arritmia, y, cuando lo pude ver, ya estaba intubado. Vivió 11 horas y falleció en el día" , apuntó y añadió que se quedó "con millones de dudas porque los médicos no sabían explicar qué es lo que pasó, ya que fue un embarazo totalmente controlado, totalmente sano".Romina y Vanesa están representadas por el abogado Carlos Nayi, quien consideró "llamativo y sospechoso que ocurra la "muerte de cinco bebitos en un espacio temporal relativamente corto, de madres sanas, con embarazos a término y sin inconvenientes".El fiscal Garzón, mediante una presentación del Ministerio de Salud, investiga la causa que derivó en la muerte de los cinco bebés que fueron reportados, entre marzo y junio, en el Hospital Materno Neonatal de la capital provincial.Según el funcionario judicial,, entre otras líneas como la posibilidad de que las muertes hayan sido causadas por algún "virus hospitalario"."Se descartan hipótesis como complicaciones de vacuna, medicación o, estado de los medicamentos porque se administra la misma medicación en todos los hospitales. Esto es algo muy acotado y muy puntual", sostuvo Garzón.En tanto,, abrió un sumario administrativo interno y suspendió preventivamente a 23 empleados.El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a través de un comunicado que Garzón espera la evaluación de los antecedentes médicos, y que "no habrá nueva información para no perjudicar la investigación"."La Fiscalía continuará trabajando y en su momento comunicará lo que resulte de interés público", señaló el texto, que indicó que el servicio de salud del Hospital Neonatal se desarrolla con "normalidad" y agregó que "de resultar necesario informar alguna situación a familiares de los recién nacidos que fallecieron, se hará oportunamente".Por su parte, el ministro Cardozo detalló que los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos (decesos) el 6 de junio de este año.El funcionario explicó que se solicitó a la Justicia investigar 11 defunciones ocurridas en esos cuatro meses, pero precisó que "podemos inferir que seis de esos casos fueron por patologías que están dentro de las posibilidades de ocurra la muerte"., consideró Cardozo.