"Me dijeron que tenía arritmia y vivió 11 horas", dijo la madre de uno de los bebés

Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Foto: Laura Lescano.

Investigación

La madre de uno de los cinco bebés que murieron en el, aseguró este viernes a la mañana que los médicos no supieron explicarle el motivo del fallecimiento de su hijo y precisó que solo le informaron que tenía una arritmia sin poder decirle luego cómo había derivado eso en un estado crítico que le costó la vida., y, cuando lo pude ver, ya estaba intubado.", dijo Vanesa en diálogo con la señal de cable Todo Noticias.La mujer contó que ese día la familia se quedó "con millones de dudas porque los médicos no sabían explicar qué es lo que pasó, ya que fue un embarazo totalmente controlado, totalmente sano"."La primera causa que me dieron fue la arritmia pero no supieron decirme cómo terminó en un estado tan crítico", reforzó.y que se investigue" para poder encontrar una lógica a lo sucedido.En tanto, el abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que se trata de "un hecho que conmociona" por tratarse de "la muerte de cinco bebitos en un espacio temporal relativamente corto, de madres sanas y con embarazos a término".", detalló.La justicia de Córdoba abrió una investigación paraen el Hospital Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo, que depende del Gobierno provincial.El fiscal de Instrucción Raúl Garzón, a cargo de la investigación, dijo a medios locales que, entre otras líneas como la posibilidad de que las muertes hayan sido causadas por algún "virus hospitalario".“Se descartan hipótesis como complicaciones de vacuna, medicación o, estado de los medicamentos porque se administra la misma medicación en todos los hospitales. Esto es algo muy acotado y muy puntual”, sostuvo el fiscal.En tanto, Nayi sostuvo que por lo ocurrido, entre médicos, personal de limpieza, y enfermería del hospital.“Después de haber sido apartadas estas personas, que son los que han entrado en contacto con los neonatos que han fallecido o han sufrido complicación pero han sobrevivido, no se han vuelto a producir hechos de estas características. Esto es un hecho a considerar”, indicó el abogado.Sobre lo ocurrido, sostuvo que atribuirlo a “una cadena de casualidades ya pierde sustento'' y afirmó que puede tratarse de "mala praxis, actitud abandónica, una imprudencia médica o bien una conducta francamente criminal”.“Cualquiera sea la hipótesis confirmada, culpa o dolo, lo que se pide a la justicia es que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó.