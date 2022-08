Comenzó la vacunación de niñas y niños de seis meses a tres años en Buenos Aires

"La vacuna pediátrica significa la diferencia entre la vida y la muerte", dijo la mamá de Libertad

La historiadora y becaria del Conicet Sofía Gastellú, una de las fundadoras del Colectivo Niñes en Riesgo y mamá de Libertad, que nació prematura, tiene displasia broncopulmonar y padece una cardiopatía, celebró hoy la vacunación contra el coronavirus que recibió su hija de 2 años, y consideró que “significa la diferencia entre la vida y la muerte” de la niña.



“La vacuna pediátrica significa la diferencia entre la vida y la muerte de nuestra hija, Libertad. Creemos que la vacuna para cualquier familia es muy necesaria, y que vacunar a nuestros hijos es un acto de amor colectivo”, dijo Gastellú.



Libertad nació de 28 semanas el 7 de junio de 2020, con un peso de 840 gramos y permaneció internada 99 días en neonatología. “La lucha por los derechos de mi hija se inició cuando ella estaba en la incubadora”, explicó a Télam.



Esa lucha se acentuó en la pandemia, cuando el riesgo de contraer Covid-19 se sumó al riesgo existente con el que crece la población prematura o que sufre alguna comorbilidad.



Tras aplicarse hoy la primera dosis de Moderna para su bebé, con el inicio de la campaña de vacunación pediátrica en menores de 3 años en la provincia de Buenos Aires, Gastellú destacó la importancia de haber “luchado” para que lleguen las vacunas a los más pequeños, al considerar que “el riesgo es el Covid-19 y no las vacunas”, y mencionar que, según datos oficiales, fueron 143 los niños y niñas fallecidos por esta enfermedad viral.



“Cuando iniciamos el pedido de aceleración de la evaluación de Moderna, habían fallecido 115 niñes menores de 3 años. Cuando se logró en Argentina la aprobación, el número subió a 143 muertes”, dijo.



Motivada por el riesgo de la salud de Libertad, pero también por el resto de las familias con las que había cruzado experiencias, Sofía elevó una solicitud de cinco puntos al Ministerio de Salud con el fin de que se mantengan las medidas de cuidado y se acelere la vacunación en la franja de 6 meses a 2 años inclusive.



“Esperar un año más para vacunar a nuestros niñes era peligroso. Por eso comenzamos a pedir la evaluación de urgencia de Moderna por nuestros agentes reguladores desde los 6 meses de edad”, dijo.



Aclaró que, desde el Colectivo, el fin fue “construir un colchoncito de amor para cuando la vacunación llegase en mayores de 6 meses”.



“El Colectivo no fue una oposición sino todo lo contrario, fue decir: - bueno, desde el ámbito gubernamental, y desde la sociedad civil se puede trabajar en conjunto. Y, a veces, el rol de los actores sociales es la presión”, subrayó.



En ese punto, agregó que sabían "que el Ministerio, estando Carla Vizzotti al frente, iba a tener buenas intenciones con la vacunación pediátrica, pero temíamos que esa horripilante campaña antivacuna contra la Sinopharm se transformarse en un obstáculo político o que no llegara con la premura y rapidez que necesitábamos".



Libertad recibió hoy su dosis en un vacunatorio del distrito de Baradero, en donde viven desde que empezó la pandemia, al considerar la Ciudad de Buenos Aires un lugar “de alto riesgo sanitario” en cuanto a la circulación del coronavirus.



Tras celebrar la llegada de la vacuna, Sofía, no obstante, advirtió la necesidad de continuar profundizando medidas para el cuidado de esa franja etaria.



"Sigo pidiendo políticas públicas de salud para ese grupo en alto riesgo, la vacuna es una de ellas, pero necesitamos más”, concluyó.