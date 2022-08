El Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta

Registraron un calentamiento de 0,75ºC como media cada década, cuatro veces más que el resto del planeta.

"Algo está sucediendo en el Ártico y nos afectará a todos" Antti Lipponen

El Círculo Polar Ártico se calentó a un ritmo cuatro veces más rápido que el resto del planeta en los últimos 40 años debido al cambio climático, según un informe publicado este jueves, que advirtió que el fenómeno es más profundo de lo que los últimos estudios indicaban.Así fue determinado por un equipo de expertos en Noruega y Finlandia que analizó los datos de temperatura recogidos vía satélite desde 1979 sobre la región ártica, con lo que, explicaron los científicos en el estudio difundido en el portal científico Communications Earth & Environment."Hasta ahora la creencia era que el Ártico se calentaba dos veces aproximadamente más rápido que el resto del planeta, así que me quedé un poco sorprendido cuando nuestra cifra apareció mucho más alta", explicó a la agencia AFPEn su último informe de 2019, el grupo de expertos del clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU) habían calculado que el porcentaje superior de calentamiento, conocido como "amplificación ártica", era entre dos y tres veces mayor que en el resto del planeta.Asimismo, los investigadores registraron "variaciones regionales significativas" dentro del Círculo Polar Ártico y sectores como el euroasiático del Océano Ártico, cerca de los archipiélagos Svalbard (Noruega) y Nueva Zembla (Rusia), que se calentó hasta 1,25º C por década, es decir siete veces más que el resto del mundo."El cambio climático es causado por los humanos.", sostuvo Lipponen y aseveró: "Algo está sucediendo en el Ártico y nos afectará a todos".El calentamiento de la región ártica, aseguraron, tiene un impacto profundo en las comunidades locales y en la fauna salvaje, como los osos polares.Con este calentamiento acelerado, provocado por el cambio climático, los hielos de la región ártica están absorbiendo el calor en lugar de rebotarlo, como deberían hacerlo, y ese exceso de agua procedente de las regiones continentales e insulares del círculo polar se dirige a la masa oceánica.El, según algunos estudios, y esa masa helada contiene suficiente agua para hacer subir el nivel del mar "hasta seis metros en todo el planeta", consignó la AFP.Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el, en un contexto en que el cambio climático ya provocó un aumento de la temperatura media del planeta de 1,1º C respecto a la era preindustrial.Según la Organización Meteorológica Mundial, la subida de temperaturas va camino de ser de entre 2,5 y 3 grados.