Cabandié: si los incendios son recurrentes es por la "ineficiencia de la Justicia"

Las quemas de campos en el Delta son "una práctica constante", afirmó Cabandié.

"Triplicamos la cantidad de personas dedicadas al combate de incendios forestales", dijo el ministro de Ambiente.

Ley de Humedales

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, aseguró este jueves a la mañana que la problemática de los incendios en las islas del Delta del río Paraná es que "", por lo que advirtió que, "si todo el tiempo lo vuelven a prender, hay una ineficiencia de la Justicia"."El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) acompaña a las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, pero lo cierto es que cuando se logra extinguir el fuego, a los cuatro, cinco o seis días vuelven a aparecer", apuntó Cabandié.En declaraciones por Radio AM 750, el titular de la cartera ambiental advirtió que"Ahora hay diez medios aéreos, más de 140 brigadistas, hay logística, camiones, comunicaciones. Estamos hablando de un millón de hectáreas, se hace muy difícil", explicó Cabandié.Y remarcó: "Nosotros apagamos, el problema es que si todo el tiempo vuelven a prender hay una ineficiencia de la Justicia que es la que no cambió, porque la sociedad cambió y demanda cuestione ambientales, el Estado cambió y está cambiando, pero la Justicia no"."Triplicamos la cantidad de personas dedicadas al combate de incendios forestales, la cantidad de bases, compramos equipamientos, herramientas, hicimos formaciones", detalló el ministro y dijo que, en 2020, había "un presupuesto de 190 millones y hoy es de 6.700 millones".A su vez, recordó que el martes pasado se presentó en el Juzgado Nacional de Victoria, en Entre Ríos, para ampliar la denuncia realizada hace dos años con registros satelitales de geolocalización de los fuegos e información de los faros de conservación."Con esos faros, ahí no había motivaciones productivas", expresó Cabandié, al tiempo que relató que le pidieron a la Justicia que "cite a declaración testimonial a aquellos dueños de esos campos".En ese contexto, agregó: "El fiscal dijo que lo iba a hacer; eso es un hecho importante pero creo que se tendría que haber hecho mucho antes".Por otro lado, el ministro explicó que solicitaron que la Justicia le pida a la provincia de Entre Ríos que entregue los catastros, "porque con los catastros se determina quiénes son los titulares".A su vez, en su crítica hacia el accionar de la justicia, el ministro apuntó: "En estos dos años fuimos ampliando con información la denuncia originaria y no ha sucedido mucho, yo diría que casi nada"."A veces", sostuvo Cabandié y agregó que, "así, pasa la impunidad en nuestro país".Consultado sobre los avances en torno a la Ley de Humedales, el ministro afirmó que "es ely reafimó que, desde el Gobierno nacional, "apoyamos la ley"."Hemos estado en una instancia trabajando hace varios meses con las distintas autoridades ambientales de las provincias para que desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) también produzcamos un anteproyecto de ley vinculado a proteger los humedales", indicó."Eso va a derivar en un nuevo proyecto, pero ya hay uno presentado en el Congreso que tiene el consenso de las diferentes organizaciones sociales", aseveró.Laeste miércoles en lay vecinos autoconvocados.Allí, anunciaron un corte “por tiempo indeterminado” del puente Rosario-Victoria para el 3 y 4 de septiembre próximo, exigieron "una mayor acción de la justicia y castigo para los responsables de las quemas en las islas del Delta del Paraná" y la "urgente" sanción de una Ley de Humedales, un reclamo apuntalado con una campaña de recolección de firmas que ya lleva cosechadas más de 750.000 adhesiones (www.change.org/PorLosHumedales).