Brecha de género, sesgo y derechos humanos: qué ven los estudiantes al analizar Wikipedia

A partir de proyectos se analizó que Wikipedia no solo se usa fuente de información sino como elemento clave para la alfabetización digital y la construcción de conocimiento.

(Foto: Ramiro Gómez)

Seis proyectos educativos, que contaron con Wikipedia como herramienta principal, comprobaron el uso de esta enciclopedia libre no solo como fuente de información sino como elemento clave para laa partir de alumnos y alumnas que buscan, chequean, corrigen, analizan y mejoran recursos abiertos para todo el público.Así lo registró el libro "Wikipedia, educación y derechos humanos. Usos pedagógicos en las aulas", compilado por Patricio Lorente, Florencia Guastavino, Ana Torres y Luisina Ferrante, publicada por la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata que presentará este jueves esa casa de estudios y Wikimedia Argentina en la ciudad de La Plata.Se propusieron cuatro áreas temáticas: alfabetización digital, uso de Wikipedia en contextos de baja o nula conectividad, brecha de género, y derechos humanos y acceso a la información. Se presentaron en total veintiséis proyectos, y al final de un proceso de selección quedaron los seis que conforman este libro", explicó a Télam Patricio Lorente, uno de los compiladores.El primer proyecto incluido en el libro de 160 páginas se titulay detalla la experiencia con estudiantes de una escuela secundaria pública de la ciudad de Victoria de Entre Ríos, al investigar el sesgo de género en el contexto de la enciclopedia Wikipedia.El segundo artículo, titulado, que narra la experiencia en una escuela experimental de Villa María, Córdoba, analizó que la alfabetización digital no se reduce al uso de los recursos físicos y lógicos, sino que debe relacionarse con la estimulación de actitudes que favorezcan la apropiación de estas herramientas, que intervendrán en múltiples aspectos de la vida cotidiana.En el tercer artículo, titulado, un equipo de 52 estudiantes de los profesorados de Nivel Inicial y Primario de la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón, en Villaguay, Entre Ríos analizaron las publicaciones sobre los Espacios para la Memoria que se encuentran en la Enciclopedia Libre Wikipedia en Español y realizaron aportes para mejorar esas notas.El cuarto artículo se titula, y cuenta la experiencia llevada adelante en la asignatura Anatomía Patológica, de la carrera de Odontología.El quinto artículo, titulado ", se propuso identificar en Wikipedia en Inglés y Wikipedia en Español, los sesgos de género existentes en biografías seleccionadas referidas a teóricas/os/ que trabajan las perspectivas feministas en Relaciones Internacionales y teorías queer, y algunos conceptos ligados a sus propuestas.El último artículo,analiza el desarrollo del proyecto institucional del "Equipo de Wikimedistas del Museo de La Plata", radicado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. En todos los proyectos del libro hay un uso mucho más significativo que va desde analizar críticamente los contenidos que recibimos por medios digitales hasta participar activamente en la construcción de conocimiento", destacó Lorente.Explicó que "la utilización de Wikipedia (y del ecosistema de sitios web del que forma parte la enciclopedia) permite no solo aprender la materia, sino que implica un proceso de alfabetización digital sustancial, el desarrollo de habilidades académicas como la búsqueda y selección de fuentes, y la escritura siguiendo normas de estilo rigurosas, y la posibilidad de enriquecer y mejorar recursos abiertos para que cualquier persona, sea o no en contextos educativos, pueda aprovecharlos".El proyecto que relevó una iniciativa de alfabetización digital en contextos de baja conectividad fue realizado por una escuela experimental ProA (programa impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba) de la Universidad Nacional de Villa María y la comunicación entre docentes y estudiantes, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se realizó por medio de Whatsapp."Se utilizó material de apoyo producido por Wikimedia Argentina y el portal Educ.ar del Estado Nacional, y se realizó mediante la distribución de cuadernillos impresos y enlaces de videos de Educ.ar (cuyo acceso no consumía datos móviles de telefonía celular)", precisó.Lorente explicó que "hubo dos áreas temáticas que despertaron interés, como el de la brecha de género, que motivó un proyecto sobre la representación de mujeres en Wikipedia, en la Licenciatura en Tecnologías Educativas de la UTN (Facultad Regional Buenos Aires), en sus prácticas en la Escuela Normal Osvaldo Bagnasco de Entre Ríos, y otro sobre visibilización de mujeres y personas con identidades no hegemónicas en las Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo."El otro tema fue el de derechos humanos, que motivó un proyecto de investigación sobre espacios de Memoria en Wikipedia, impulsado por docentes y estudiantes del Profesorado en Lengua y Literatura de la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón de Villaguay, Entre Ríos", señaló.Remarcó que "En los casos en los que la actividad pedagógica se limitó a un relevamiento y análisis de la información disponible, siempre hay oportunidad para que una segunda etapa incluya la intervención para modificar, mejorar y ampliar esa información"."Enfatizó que en estos proyectos, los y las alumnas tuvieron una activa participación en la construcción de conocimiento para un público que está más allá de las paredes del aula. No es un trabajo práctico que se hace solo para que el/la docente ponga una nota", afirmó.Remarcó queFinalmente recordó que la UNLP tiene una relación de 15 años con Wikimedia Argentina, y periódicamente se realizan de manera conjunta actividades de formación para docentes y estudiantes, así como convocatorias a actividades abiertas, como maratones de edición en Wikipedia ("editatones"), sobre temas de interés académico o institucional.