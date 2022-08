Continúa la vacunación anticovid en niños de entre 6 meses y 3 años en el país

Salud confirmó que se enviaron 645.600 dosis pediátricas a las provincias y hay en stock más de 2.000.000 (Foto Walter Díaz).

Vizzoti: Lo ideal es que la aplicación se realice en los vacunatorios, para completar esquemas perdidos" (Foto Alfredo Ponce).

La vacuna de plataforma de ARNm-1273 de Moderna se administra en un esquema primario de dos dosis (Foto Alfredo Ponce).

La vacunación anticovid en niños desde los seis meses hasta los 3 años avanzaba en las provincias con la aplicación de la den diversos vacunatorios y centros de salud en todos los municipios.La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, destacó recientemente la incorporación de este grupo etario a la Campaña Nacional de Vacunación que "Para ello, remarcó que se enviaron 645.600 dosis pediátricas a las provincias y hay en stock más de 2.000.000 de vacunas que serán distribuidas a medida que avance el plan de vacunación, tras lo cual recomendó su coadministración con las demás vacunas del Calendario Nacional."Lo ideal es que la aplicación se realice en los vacunatorios, para aprovechar la oportunidad y completar esquemas perdidos", agregó Vizzotti.l.Inscribe para otorgar turnos de vacunación a través de la app Vacunate o en la web vacunatepba.gba.gob.ar, y el lunes ya comenzó a enviarlos para iniciar la aplicación este jueves “en los vacunatorios covid pediátricos asignados", dijeron fuentes sanitarias.En la Región Sanitaria 1, con asiento en Bahía Blanca, las dosis para niños de 6 meses a 3 años se aplican en los vacunatorios municipales en tanto que de los 3 años en adelante se continuará el esquema en las postas.Desde Mar del Plata, el jefe de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, dijo a Télam queLa campaña de vacunación pediátrica se raeliza sin inscripción previa, mientras que en el interior provincial la inmunización requiere de anotación en los vacunatorios de ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion-covid-19/.La campaña también se realiza en los centros de atención de primera infancia y en Consejos Barriales, donde se puede completar los faltantes del calendario nacional.También desarrolla el operativo de vacunación en forma libre y sin turno previo, con vacunatorios en hospitales, centros de salud y sedes de sindicatos, con horarios que varían de acuerdo a cada localidad.El operativo comenzó el último viernes en la provincia y para mayor información, el gobierno invita a acceder a https://www.santafe.gob.ar/ms/santafevacuna/ La vacuna pediátrica contra el Covid-19 se realiza sin turnos previos y de acuerdo al número de terminación del Documento Nacional de Identidad, según lo estableció el Ministerio de Salud Pública de la provincia.La inoculación se efectúa con días establecidos según el número de terminación del DNI y en dos centros de vacunación instalados en dependencias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de 8 a 12 y de 14 a 17.También avanzaba con la vacunación en niños y niñas de 6 meses a 3 años con "la vacuna (de Moderna) que está disponible en todas las UPAS, CAPS, vacunatorios permanentes y hospitales".El ministro de Salud, Fabián Puratich, señaló que "tenemos todos los vacunatorios atendiendo y hay dosis suficientes, no solo contra la covid sino para todo el calendario de manera que reiteramos la necesidad que se presenten"., acotó.Permite también la vacunación pediátrica anticovid sin turno, en cualquier vacunatorio hospitalario o centro de salud de la provincia, con el lema #CuidarteEsCuidarnos.El ministro de Salud, Claudio García, dijo a Télam que"Los niños de seis meses tienen la inmunidad transferida desde la madre a través de la lactancia, por lo que tienen un riesgo ligeramente menor" apuntó y explicó que "aún no hay vacunas para los más chiquititos".La directora de Enfermería de la ciudad de Río Gallegos, Estela Tureo, explicó que "la gente se acerca, los anotamos y formamos grupos de diez para no descartar vacunas. Nosotros los llamamos y ahí vienen con sus hijos. La idea es optimizar el recurso".La vacunación pediátrica contra Covid-19 se lleva adelante en todos los dispositivos de la provincia, como centros de salud y hospitales, y también de lunes a viernes en el teatro Español de la ciudad capital, en todos los casos sin inscripción previa.El Ministerio de Salud indicó que la vacunación con Moderna para niños desde los seis meses se realizaba a "libre demanda" y aseguró que los antígenos están disponibles en "todos los Centros de Salud de la provincia", lo que "demandó un importante trabajo logístico para su distribución en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin".Voceros del Ministerio de Salud provincial informaron a Télam que "la vacunación pediátrica es de manera libre en todos los vacunatorios" de hospitales y centros sanitarios que recibieron 9.600 dosis.Inició el viernes el operativo de vacunación pediátrica con 7.200 dosis distribuidas en toda la provincia y, según fuentes de Salud, hasta los 2 años y 11 meses inclusive la vacunación será a demanda y quienes necesitan el refuerzo, es decir los niños de 3 a 5 años que fueron vacunados con Sinopharm, recibirán el mensaje correspondiente a través de la Universidad de La Punta para poder completar o reforzar las dosis.Durante la semana se diagramó distintos operativos en los CAPS y hospitales de día, además de los centros de vacunación fijos contra el Covid.Mantiene desplegado para los niños de corta edad el mismo esquema que utilizó con los anteriores grupos inmunizados, es decir de forma espontánea, abierta, por lo que los padres deben concurrir a los puestos de salud, hospitales y centros de vacunación para conseguir la dosis de Moderna.También en determinados lugares la aplicación tiene la modalidad "puerta a puerta", informó el Ministerio de Salud de Jujuy, que a través de su página de Facebook difunde a diario los sitios de vacunación.Los 17 departamentos de la provincia otorgan turnos en hospitales, centros de salud y sitios especiales para la vacunación pediátrica, indicaron fuentes del Ministerio de Salud y explicaron a Télam que se decidió así para "atender a las particularidades" de cada localidad y la "cantidad de recurso humano capacitado" para inmunizar a este grupo.El subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud entrerriano, Marcos Bachetti, dijo que si bien es una campaña de vacunación "fuera del calendario", remarcó la "importancia" de la misma ante "la transmisibilidad del Covid-19, los entornos y la temporada invernal".Aún así, no descartaron iniciar las próximas semanas un esquema de jornadas de vacunación libre en diferentes puntos de la provincia.El Ministerio de Salud Pública informó que la vacunación anticovid para todas las franjas etarias es a demanda espontánea, en hospitales y centros de salud, además del Centro Covid-19 Salta, de acuerdo con la disponibilidad de dosis.También mantenía la vacunación sin turno y a demanda en los Centros de Salud y los puestos de vacunación habilitados, tras recibir unas 28.800 dosis para niños.