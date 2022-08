Las Fuerzas Armadas entrenan a su primera unidad de rescate en estructuras colapsadas

(Foto: Ruben Paratore)

Efectivos de tres unidades del Ejército Argentino de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja completaron su formación en(BREC), primer paso para la conformación de la primera brigada(Urban Search and Rescue, por su sigla en inglés) de las fuerzas armadas argentinas.Entre el 6 y el 8 de agosto se realizó, en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de la provincia de San Juan, el curso introductorio de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, del que participaron 18 efectivos del RIM 22 de San Juan, 9 de la Compañía de Ingenieros de Construcción de Montaña 5 de La Rioja y 9 del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza.Los equipos USAR prestans, como terremotos; estas operaciones son llevadas a cabo por equipos profesionales especializados en un ambiente de alto riesgo.En la actualidady nuestro país sumará la primera de su tipo en el ámbito de las Fuerzas Armadas.Durante tres días, los 36 rescatistas recibieron por parte del equipo USAR “Cumbre Sol de Oro” una capacitación básica e intensiva en técnicas de búsqueda y rescate, penetración de estructuras, rompimiento de paredes, coordinación en emergencia y manejo del paciente politraumatizado, entre otros puntos.Los dos primeros días, la capacitación fue teórica, con la realización de ejercicios específicos en los cuarteles de Marquesado; mientras que en la última jornada de entrenamiento se hizo una puesta en escena integral con todo lo aprendido y entre estructuras colapsadas en un terreno, sobre la Ruta 60, cerca del dique de Ullum.Allí, desde las 3 de la madrugada y hasta el mediodía, los brigadistas simularon el rescate de víctimas atrapadas en un sótano y dentro de una habitación, y otras aprisionadas por grandes vigas de hormigón.La secretaria de Coordinación Militar en Emergencias,, afirmó a Télam que “lo que se realizó este fin de semana en San Juan fue el curso introductorio en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, que es el primer paso para lograr la certificación internacional de una brigada USAR, una capacidad de la que hoy en Argentina solo dispone la Policía Federal Argentina y que consideramos que las Fuerzas Armadas deben poner a disposición de la región de Cuyo, donde los sismos son eventos recurrentes”.“Con estos 36 rescatistas. El objetivo es lograr en 2023 la certificación nacional ante la Policía Federal y la certificación internacional ante el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas; para ello toda la unidad va a completar distintas capacitaciones especializadas y cumplimentar diversos protocolos en salud física y mental”, indicó.La funcionaria apuntó que, con la diferencia de que no van a estar sujetos a la frecuencia de traslados que suelen tener en su carrera profesional los integrantes de las fuerzas armadas, ya que es necesario consolidar el funcionamiento de esta nueva brigada en la zona sísmica para la que fue concebida”.“Esta iniciativa surgió a partir de la ponderación que realizamos en conjunto con las fuerzas armadas sobre las capacidades que cada unidad tenía para dar respuesta a los eventos recurrentes que sufren las zonas en las que están instaladas; así como en la zona de cuyo estamos trabajando en este caso sobre los eventos sísmicos, también en otras regiones de Argentina estamos trabajando sobre incendios forestales, inundaciones o viento Zonda”, agregó.En ese sentido, ponderó que “mucho de esto también, si bien la responsabilidad primaria de la respuesta es de los gobiernos locales hay una clara valoración de iniciativas como esta por parte del gobierno nacional""Por eso también estamos fortaleciendo las 14 Unidades Militares de Respuesta en Emergencia (UMRE) desplegadas a lo largo del gobierno nacional, trabajando para sumar la primera UMRE de la Fuerza Aérea; ya llevamos cerca de 400 efectivos de las fuerzas armadas certificados como brigadistas forestales y ampliando capacitaciones en administración de Centros de Evacuados y Gestión de Emergencias”, agregó.“Las Fuerzas Armadas son un recurso del Estado Nacional y en tiempos de paz, mientras se adiestran y alistas en cumplimiento de su misión principal también cumplen con una serie de misiones subsidiarias como estas que requieren que estén debidamente capacitadas y equipadas para cumplir con tareas que si se planifican en manera interagencial pueden abordarse de una manera más rápida y eficiente”, completó Barboza Belistri.Durante la ceremonia de cierre de la capacitación, el jefe del Ejército, general de división Guillermo Olegario Pereda, expresó que “en el marco de la pandemia, el Ejército se brindó en un todo. Así como estábamos auxiliando en esto, que era un hecho inédito y que afectó a toda la humanidad y a nuestra sociedad por igual, también tuvimos situaciones de emergencia en forma paralela. En enero de 2021 tuvimos un terremoto en San Juan y, posteriormente, en este año hemos tenido dos o tres grandes circunstancias donde el Ejército fue empeñado en apoyo a la emergencia”.“En particular, las tropas de montaña se han destacado desde principio de año en la lucha contra el fuego en la montaña boscosa, en la zona de Neuquén y Río Negro, como así también con las nevadas en la Cordillera durante este invierno”, destacó.“Es todo un desafío seguir trabajando, capacitándonos y mantenernos alerta con una capacidad de alistamiento que nos permita reaccionar en oportunidad ante cualquier requerimiento de las autoridades en apoyo a la sociedad y al pueblo argentino en su conjunto. Nos enorgullece, nos llena de satisfacción saber que estamos haciendo historia”, concluyó Pereda.