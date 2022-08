Filmus: "No se puede pensar una Argentina distinta sin el aporte de las ciencias sociales"

(Foto: Alejandro Santa Cruz)

La investigación en ciencias sociales es central para pensar una Argentina mejor



El ministro de Ciencia y Tecnología,s, destacó este martes que "no se puede pensar una Argentina distinta sin pensar en el aporte delas ciencias sociales", durante el cierre de los proyectos, en el, junto a más de 300 investigadores que elaboraron estudios con aportes y propuestas para la construcción de políticas públicas en la pospandemia.Del encuentro "Aportes de las ciencias sociales para las políticas públicas: propuestas para el presente y el futuro" que comenzó a las 10, también participaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti y el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano,, sostuvo Filmus en la Sala Argentina del CCK y destacó "la importancia que tienen las investigaciones a la hora de definir una legislación".Y añadió: "Mucho más importante es saber por qué esa legislación no se cumple y somos los científicos sociales los que podemos decir que no se cambian los comportamientos a partir del cambio de una normativa".señaló.El ministro agregó en su exposición: como "funcionarios públicos tenemos que hacer que nosotros podamoso, y no cuando llegan tarde".Por su parte, la ministra Vizzotti resaltó, en referencia a la pandemia de coronavirus, ay a "un inmenso grupo de científicos y científicas que entendieron el momento histórico y que se pusieron al servicio de generar evidencia y hay que ponerlo en valor"."La decisión delfue generar evidencia a través del trabajo con cientistas sociales para", subrayó.Observó que el trabajo conjunto "se debe institucionalizar para que no dependa de las personas" y resaltó que "estamos cerca de tener una vacuna 100% argentina". A su turno, el antropólogo social y asesor presidencial,n, afirmó que "es clave que desde las ciencias sociales haya una orientación para facilitar la traducción del intérprete, al legislador y a la legisladora, porque necesitamos seguir trabajando para construir más puentes, porque con más conocimiento vamos a construir un país más justo", observó.El presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i),, indicó que para esta jornada se anotaron más de 900 participantes, hubo más de 625 y se llevaron a cabo 40 exposiciones en diferentes comisiones.Subrayó que, junto al Gobierno nacional,, en referencia a la pandemia, sabiendo que "eso le iba a dar más oportunidades a cada argentino de atravesar esa situación".En tanto, la diputada nacionaldel Frente de Todos, hizo hincapié en que la pandemia "mostró la importancia de las políticas públicas sostenidas en el tiempo" y advirtió que "no se puede desarrollar una política ante una situación de emergencia si tenemos un Estado desfinanciado"."Tanto la ciencia como las políticas públicas necesitan de la acumulación de los sostenible y la acumulación de los saberes", agregó.El cierre de los proyectos tuvo como objetivo la generación de un espacio de intercambio entre funcionarios públicos e investigadores para compartir y debatir el resultado de las investigaciones.La iniciativa estuvo dirigida a recibir proyectos asociativos de investigación en Ciencias Sociales y Humanas para la generación de nuevos conocimientos enfocados en el estudio de la sociedad argentina en la pandemia y la pospandemia de Covid-19.Los proyectos quedaron plasmados en una colección denominada "Estados de la Cuestión" que consta de seis libros: Estudios sobre Estado, Gobierno y administración pública; Ciudadanía, movilización y conflicto social; Diversidad social; Consumos culturales; y Condiciones de vida.Las propuestas fueron evaluadas por una comisión de 24 especialistas yOtros de los ejes son mundo del trabajo y transformaciones en las desigualdades laborales y de ingresos; estado y políticas públicas, bienes públicos y bloques regionales; y salud, tareas de cuidado y relaciones de género.Estas redes abarcan 22 de las 23 provincias junto a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).En términos de género, 12 de los 19 proyectos son liderados por mujeres y el 70% de los nodos también son conducidos por mujeres.Los Pisac 2019 son proyectos encabezados por el Ministerio de Ciencia y el de Educación, el Consejo de Decanos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).