Califican de "desastre ecológico" a las quemas en el Delta con "graves consecuencias" para la salud

Entre Ríos asegura que las causas de incendios en el delta de Paraná son "todas por acción humana"

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, María García, dijo que las causas de los incendios en las islas y zonas del delta del río Paraná, principalmente frente a Rosario, "son múltiples pero todas por acción humana".



"Estamos complicados, venimos trabajando hace más de una semana a full y el fuego no cesa", remarcó en diálogo con Télam.



Los principales focos ígneos se registran en la zona de las islas Las Lechiguanas, del departamento Gualeguay, y en las localidades bonaerenses de San Nicolás y San Pedro.



Allí, el sábado pasado se realizó una inspección en vuelos donde detectaron que el fuego se había apagado, pero por la tarde "comenzó nuevamente", algo que suele ocurrir, por lo que más de 100 brigadistas de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Nación trabajan sin descanso en esa zona.



A las islas "se llega por helicóptero porque los riachos están secos", explicó la funcionaria provincial, por lo que si un fuego se detecta por la tarde "ya no se puede llegar, no dan las condiciones y la luz para trasladar" a los brigadistas.



En diálogo con Télam, García manifestó que las causas que provocan los incendios "son múltiples, todas son por acción humana".



"Muchos (fuegos) los hace gente que llega a la isla; que se baja a mirar y deja un cigarrillo prendido; tenemos datos de dueños mandan a peones a quemar; gente que prende sus residuos; el pasto que cortó; y hasta detectamos gente que prende fuego a caballo", detalló.



En ese marco, precisó que el Gobierno entrerriano no puede "encontrar al culpable", pero sí provee "de mucha información a la Justicia" para dar con los responsables.



El trabajo de los brigadistas incluye monitoreo, tareas técnicas y logísticas y el combate propiamente dicho en territorio en los dos comandos.



Además de brigadistas de Entre Ríos; Santa Fe; Buenos Aires; San Luis: del Ministerio de Seguridad de la Nación; y brigadistas nacionales; el SIstema Nacional de Manejo del Fuego provee diariamente de seis helicópteros y cuatro aviones.