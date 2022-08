"Uno de cada cuatro conductores que mata estaba manejando alcoholizado"

"El alcohol fuera del vehículo puede provocar lindos momentos. Jamás se nos ocurriría atentar contra el alcohol, pero arriba de un vehículo es muerte" Pablo Martínez Carignano

"Muchas veces hay gente que se niega al control de alcoholemia, se tiene que considerar positivo. Tenemos que ser responsables al conducir. Nadie le respetó ese derecho a Kevin. Por favor, esta ley la necesitábamos para ayer. Que se vote lo antes posible y se respete la vida" Viviam Perrone

Qué dice la Ley actual

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, aseguró este martes que "la seguridad vial no es otra cosa que una cuestión central de salud pública" y sostuvo que, según estudios nacionales e internacionales, "1 de cada 4 conductores que mata en Argentina, estaba manejando bajo los efectos del alcohol".Martínez Carignano expuso ante la Comisión de Transporte de la, en el marco de una reunión informativa para avanzar en el debate de los, que buscan prohibir en todo el país que las personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas puedan conducir vehículos.Al término de la reunión, y ante una propuesta de la vicepresidenta de la comisión, Jimena López (Frente de Todos), se acordó que el próximo 23 de agosto el cuerpo volverá a reunirse para seguir escuchando a otras asociaciones y, eventualmente, avanzar en un dictamen de consenso, tras esas exposiciones.Al exponer ante los integrantes de la comisión, Martínez Carignano señaló que "la seguridad vial no es otra cosa que una cuestión central de salud pública" y remarcó queTras sostener que "los más afectados son los jóvenes por el alcohol al volante", recordó que, según varias encuestas, "8 de cada 10 están a favor de sacar el alcohol de la conducción", a la vez que sostuvo que "no se ha verificado que va a bajar el consumo" de alcohol por establecer esta limitación."Estamos ante la posibilidad de darle a la Argentina una norma que va ajóvenes en su mayoría y que, a partir de la experiencia que muchas provincias han transitado, los resultados son inequívocos. El alcohol fuera del vehículo puede provocar lindos momentos. Jamás se nos ocurriría atentar contra el alcohol, pero arriba de un vehículo es muerte", enfatizó.La reunión de la comisión, que preside el radical jujeño Jorge Rizzotti, contó además con la presencia de representantes de la organización Madres del Dolor, encabezados por Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, fallecido hace 20 años en un hecho vial.En la oportunidad, Perrone precisó que en la Argentina "se pierden entre 14 y 20 víctimas por día en hechos viales" y dijo que "no sirve de nada la ley si no hay controles", a la vez que afirmó que "la gente que está conduciendo debe saber que no debe tomar alcohol si va a conducir".. Muchas veces hay gente que se niega al control de alcoholemia, se tiene que considerar positivo. Tenemos que ser responsables al conducir. Nadie le respetó ese derecho a Kevin. Por favor, esta ley la necesitábamos para ayer. Que se vote lo antes posible y se respete la vida", enfatizó Perrone.A la hora de las preguntas, el exministro del Interior y Transporte, el diputado nacional Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense), recordó que se trata de un proyecto presentado hace 10 años y aseguró que "el interés de impedir que la ley se vote está ligado al lobby de las empresas vinculadas a la venta de alcohol", al sostener que en esa demora "primó el interés comercial por encima de la vida: el alcohol en sangre mata"."Espero que podamos esta vuelta convertirla en ley", aseveró Randazzo, alAl término de la reunión, Rizzoti puso de relieve la importancia de continuar con el debate en próximas reuniones informativas con la presencia de asociaciones civiles para generar mayores consensos.Desde el Frente de Todos, Eduardo Toniolli, dijo que "lo que aquí se está planteando es alcohol cero, no cero coma o menos de cero coma cinco, porque lo que se intenta llevar adelante es una transformación cultural".La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, unade hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.Entre los proyectos que se encuentran en estudio, el impulsado por el diputado Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos) establece la prohibición a los conductores de todo tipo de vehículos para circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.Actualmente,