Un zorro suelto en Mataderos: creen que lo tenían como mascota

Foto TW @papadeluliynaza

"Es poco probable que haya llegado por sus propios medios. Suele ocurrir, que mucha gente, desconociendo el daño que le hacen lo tienen como mascota"

Si hay foto hay video. El zorro de Naón https://t.co/wi0nmQbzcl — Vecinos de Mataderos 🇦🇷 (@VMataderos) August 8, 2022

Vecinos del barrio porteño de Mataderos registraron imágenes de un zorro gris merodeando las calles y escondiéndose bajo los vehículos estacionados, por lo que especialistas presumen que "lo tenían como mascota" yy avisar al área de Defensa Civil o de ambiente."Si bien el zorro es un animal de la zona, dada la densidad poblacional es poco probable que haya llegado por sus propios medios.", informaron a Télam desde el Ecoparque de la Ciudad.El animal fue visto en la calle Molina al 1600, en la zona del Barrio Naón, y vecinos aseguran que estaba corriendo en dirección hacia la Avenida General Paz."Yo lo vi ayer acostado abajo de un auto rojo. Se lo veía asustado. Llegaron los móviles policiales y bomberos y no pudieron agarrarlo", declaró Sol, una vecina a C5N.En la misma línea,y que "se recostaba debajo del auto", pero que "no se sabe de donde vino" y que desde el lunes no se sabe su paradero."El animal puede llegar a estar en un estado de alerta, por lo que no es recomendable que la gente se le acerque.", detalló Sabrina Fuente, Médica Veterinaria especialista en animales no tradicionales a Telenueve.Es por ello que, en caso de identificarlo, la Secretaría de Ambiente de la Ciudad sugirió no acercarse y muchos menos tratar de tocarlo y comunicarse al 147 (línea gratuita de atención al ciudadano), al 103 (Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires) o a la fiscalía al 0800-333-47225; para que un equipo de especialistas se haga cargo de la situación asegurando el bienestar del animal.