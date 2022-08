Cabandié criticó que la Justicia "no hace nada" contra los responsables de los incendios

En las últimas horas se quemaron 10.000 hectáreas en el delta del Paraná.

“Nosotros apagamos (el fuego) pero el problema es que vuelven a prenderlo cada tres o cuatro días”

Ampliará una denuncia hecha también por su cartera el 15 de julio pasado con el fin de que se avance en la identificación de los dueños de los campos en los que se registran los incendios.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, reafirmó que los incendios en las islas del delta del río Paraná “son intencionales” y cuestionó que la Justicia “no hace nada” para identificar y condenar a los responsables.“Hay una intencionalidad que tiene que ver con la renovación de pasturas y con el cambio del uso del suelo, con intenciones inmobiliarias o agrícolas. De esa manera están cometiendo un delito que está establecido en el Código Penal y que la Justicia lamentablemente no actúa”, se quejó Cabandié.En declaraciones por Radio 10, el titular de la cartera ambiental advirtió que; el Estado también cambió, tuvo que adaptarse a eso e incorporar equipamiento y presupuesto.Este mediodía,en el Juzgado Nacional de Victoria, Entre Ríos,diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), difundido este lunes por la mañana,forestales que incluían a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, justamente en las zonas del delta del Paraná.Los primeros estudios presentados por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) consignaron queCabandié sostuvo que “lamentablemente son focos que aparecen en esta época”, insistió que “son intencionales” y destacó que la Nación brinda apoya con medios aéreos, equipamiento y brigadistas para combatir los focos porque “las provincias son las que tienen la potestad sobre los recursos naturales, según loe establecido por la Constitución Nacional”.“Nosotros apagamos (el fuego) pero el problema es que vuelven a prenderlo cada tres o cuatro días”, se quejó el ministro y apuntó contra la inacción de la Justicia.En ese sentido, remarcó: “Hace exactamente 2 años y 1 mes y medio, me presentaba ante la Justicia justamente para que investigue quiénes son los que cometen este hecho; si pueden instrumentar los medios para agarrar en forma in situ, en el mismo momento de la comisión del delito (a los responsables)”.Cabandié reconoció que, pero advirtió que “hay un catastro de quiénes son los dueños y la geolocalización de los fuegos y con esa información el juez puede imputar, comenzar una causa, condenar a los culpables y nada de eso sucedió”.