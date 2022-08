Rebeldes del siglo XXI: cómo viven los que se niegan a tener un teléfono móvil

Ilustración: Osvaldo Révora.

Hombres de letras pero sin celulares

Hoy son muy pocos quienes no están pendientes del celular. (Foto: Leo Vaca).

Los adolescentes son nativos digitales, la posibilidad de que no tengan uno si lo pueden comprar es casi inexistente. Sin embargo, un ídolo mundial como el cantante Ed Sheeran (31) decidió no usar celular.

Mucha gente no tiene cuidado al cruzar la calle por mirar el móvil.

Qué es la Nomofobia

Los que capitularon

La nomobofia es un neologismo que define a la fobia a estar sin el celular. Por contrapartida, famosos como Tom Cruise o Elton John prefieren andar por la vida sin telefonía móvil.

Al ser humano le cuestan los cambios y al principío era fácil resistirse. Cuando aparecieron los primeros teléfonos celulares (en Argentina, a fines de 1989, con la empresa Movicom) negarse a tener uno era perfectamente normal, un natural acto de neofobia.Pero, créase o no, por la convicción de que generan una dependencia malsana o de que disminuyen el contacto humano; hay gente que aún hoy (que la mayor parte de las personas se vuelve a buscar el móvil a su casa si se dio cuenta de que se lo olvidó porque lo considera una extensión de su cuerpo) siguen eligiendo no tener uno y comunicarse por otros medios. Son una minoría intensa que tiene muy claro por qué no quiere el aparatito en su vida cotidiana, pese a que hoy en Argentina hay más líneas de celulares (unos 55 millones) que habitantes.El periodista. “Nunca tuve la necesidad de tener un celular, me acostumbré, lo viviria perdiendo y me asusta el crearme una dependencia como la que veo en los demás”, dijo a Télam.A esta dependencia se refirieron todas las personas consultadas. Y razón no les falta porque la adicción al celular ya fue definida con el neologismo“No sé si es resistencia o negligencia, no creo que sea una virtud o un defecto,, me volvería un adicto irreparable...o tal vez sea una excusa", dijo el escritor y periodista, que a sus 82 años sigue prefiriendo comunicarse por mail o teléfono de línea.Reconoce que se queda "muy afuera" del mundo porque son rara avis quienes como él, pero, poeta al fin, dice que".Lo explica así: "Te convertís en una especie de Dios de lo demás,. Y la verdad es que aunque sea un lugar común, estamos más incomunicados que nunca. Sí, el que mira a otro sin ser mirado es una especie de Dios", poetiza el escritor.No es que el mendocino Braceli nunca haya tenido contacto con teléfono celular. Cuenta que en la época que se habían puesto de moda los partos en las casas, él estaba escribiendo una nota sobre el tema y tenía que estar comunicado con las mujeres que estabas a punto de dar a luz.Lo intentó en otras ocasiones.y me las dan a una velocidad en la que cada vez entiendo menos", se rió.El historiado. “No uso comunmente celular.", explicó.Claro que no deja de reconocer las ventajas de la tecnología. "Por un lado es un gran progreso desde el punto de vista de las comunicaciones, pero”, opinó Galasso.Y agregó que. Además, va unido a las redes sociales, al uso de la compu, yo trabajo con la compu, pero tampoco quiere quiero somerterme a ella.. La gente de la vieja guardia está perdida”.Las personas mencionadas hasta ahora son conocidas, pero también hay ciudadanos de a pie que eligen no tener celular.Como, dijo a Télam por qué prefiere no tener móvil, y las ventajas y desventajas de su decisión."Pienso queClaro que tiene ventajas: facilita la cantidad de personas con las cuéles contactarse y la rapidez del intercambio, lo cual no significa la creación de lazos profundos. También permite la posibilidad de contactarse en situaciones de premura", dijo.Pero si no tiene es porque le pesan más las que visualiza como contras. ". Mi impresión tiende a pasar de una visión de exceso de uso del celular a un facilitador de la comunicación y de la información. Tal vez la gente que puede ser atropellada hablando por celular sea la misma que se aboca a cualquier actividad en exceso sin prestar atención a lo que la rodea",Las personas que eligen no tener celular, tal vez sin saberlo, quieren hacerle "oleeee" a una fobia que requirió la creación de un neologismo para poder ser nombrada., ya sea, cuando se le agota la batería, se queda sin cobertura, no se encuentra el dispositivo móvil o se es separado de él.Deriva del inglés nomophobia (acrónimo de no-mobile-phone-phobia) significay es un nuevo tipo de fobia causada por la actual dependencia excesiva al teléfono móvil o dispositivos afines convirtiéndose en “esclavos del celular”.Y la fobiapor el miedo hacia algo o alguien. En este caso, la nomofobia es el miedo a la separación o la falta del celular que conlleva los siguientes síntomas: ansiedad, taquicardia, dolor de cabeza, dolor de estómago, pensamientos obsesivos, insomnio.Muchas personas conocidas hasta relativamente poco no tenían celular, lo cual habla de una resistencia muy larga. Finalmente capitularon en los últimos años porque ya sentían que las contras de no tenerlo eran más que las ventajas.Un avezado periodista conocedor del universo del hampa contó a Télam la anécdota de cómo terminó atrapado en el mundo del aparatito un experimentado delincuente que no lo tenía por motivos bien distintos al temor a crear dependencia.Que eran dos trampas para el ladrón de raza. Había robado bancos, blindados y empresas. Estuvo en asalto el Banco Río y no cayó. Porque el celular es seguido por los investigadores. Para comunicarse con él había que mandarle un mail. Ahora claudicó", contó.Pero salvo la minoría intensa de rebeldes al móvil casi nadie se quejaría de que le regalen para su cumpleaños un celular último modelo. La sociedad no puede parar el tiempo que obliga a subirse al tren de la tecnología.Pero tal vez pase con recibir un celular de regalo lo mismo que opinaba el gran Julio Cortázar sobre que a uno le obsequien un reloj. En "Instrucciones para dar cuerda a un reloj" el autor de "Rayuela" escribió al respecto: "No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj".