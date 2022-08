Santiago del Estero tiene los primeros cinco médicos formados íntegramente en la provincia

Foto: Emilio Rapetti.

Santiago del Estero obtuvo, por primera vez en su historia, la graduación de los primeros cinco médicos y médicas que se formaron integralmente en la provincia, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), quienes recibieron no sólo el reconocimiento de las autoridades provinciales y académicas, sino la emoción de sus familiares y amigos.“Es un orgullo recibirme con mis otros cuatro compañeros, me emociona mucho, es algo que me llena, una sensación que no la puedo terminar de desentrañar”, dijo a Télam, uno de los flamantes médicos,“Es para lo que uno se ha preparado tanto, es un cúmulo de muchas cosas, cuando me dijeron médico, me vino a la mente que desde los 5 años siempre dije que quería ser médico, y siempre soñé con eso, no me imaginaba siendo otra cosa”, remarcó emocionado.Damián junto aaprobaron el viernes la Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE), última instancia de examen y se convirtieron en los primeros médicos y médicas recibidos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).“El examen final comenzó el 3 de agosto, con la parte teórica de todas las asignaturas de la carrera, una vez aprobada esa instancia, pasamos ayer (viernes) al ECOE, un examen práctico donde se simula situaciones clínicas, entonces”, explicó Damián.Estos nuevos médicos se recibieron y no se quedan con su título de médico generalista sino que van por más, Damián Alejandro Gómez, de la ciudad de Frías, tiene 34 años y la especialidad que seguirá será Traumatología, mientras que Daniel Esteban Sequeira, de la ciudad de Loreto, tiene 24 años y continuará la especialidad en Diagnóstico por imágenes, a la vez Nahuel Nicolás Ávila, de 24 años, de Frías, la especialidad será Cirugía General; mientras que Cinthia Karina Toledo, de La Banda, de 25 años, continuará con Neurología Clínica y por su parte, Tamara Daniela Bruno, también de La Banda, de 24, se especializará en Cirugía General., pero ahora pienso en entrar en la residencia de Traumatología en el hospital Regional, que son 4 años y de esa forma especializarme en Traumo”, comentó Damián.“Que seamos los primeros médicos recibidos en nuestra Unse, es circunstancial, porque ya viene otra camada también, estábamos todos cerquita, todos son muy buenos y eso es un orgullo”, indicó.“Tener la posibilidad de poder estudiar en nuestra propia provincia es algo muy bueno, es de gran valor, no solo porque son menos costos que ir a otra provincia, sino también por el desarraigo que se sufre y termina siendo contraproducente para el desarrollo de tu carrera”, consideró.“Es tener a tu familia y amigos cerca, son muchos factores que influyen y tener la carrera de Medicina aquí en Santiago del Estero es una forma de poder desarrollarse mejor”, sostuvo.Al preguntarle sobre qué médico será, dijo: “, por ejemplo si le das un medicamento que no lo puede comprar entonces no estas entendiendo el sentido de la medicina, porque el sentido de la medicina es poder ponerse en el lugar del paciente”.“Yo busco tener esa mirada y resolver cualquier situación para el paciente”, enfatizó.Finalmente brindó un mensaje para todos los adolescentes y jóvenes santiagueños, al indicar que “siempre deben proyectarse en lo que cada uno quiere hacer, en lo que ama, si uno se proyecta cómo y qué quiere hacer en la vida, ese es el camino”.“Si bien el esfuerzo es mucho, la recompensa es muy grande y siempre se tiene que tener en foco que”, añadió.En la tarde del viernes se entregaron los diplomas a los flamantes médicos y médicas, oportunidad en que estuvieron presentes el gobernador; la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora; las ministras de Educación, Mariela Nassif, y de Salud, Natividad Nassif; el rector de la Unse, Héctor Paz; el decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, Eduardo Lian Allub, entre otras autoridades y personal docente.“Felicitaciones a la Unse y a la carrera de Ciencias Médicas,, en todo el país hay déficit importante en materia de salud, tanto pública como privada”, dijo en esta ocasión el gobernador Zamora.A la vez resaltó que la creación de la Facultad de Ciencias Médicas tuvo un proceso previo complejo, ya que “no es fácil crear una carrera nueva en una universidad nacional, pero fue decisión política con un maravilloso equipo de docentes que todos acompañamos”.A su turno, el decano Allub afirmó que “este egreso habla del esfuerzo de una comunidad que pensó en un sueño hace muchos años, que parecía una utopía pero que se concretó y que hoy está dando sus primeros frutos”.Agradeció además “el acompañamiento permanente del Gobierno de la provincia, al cuerpo docente de toda la universidad, lo que permitió que los alumnos logren su objetivo, felicidades a todos y especialmente a los egresados".Por su lado, la senadora Claudia de Zamora celebró este hito para los santiagueños y resaltó:”.“Estoy orgullosa y muy feliz de que haya dos bandeñas egresadas y próximamente se recibirán siete chicos más”, concluyó.