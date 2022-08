Con un festival, repudiaron la violencia policial en San Luis

Foto: Nicolás Varvara

Un festival de freestyle y hip-hop organizado por jóvenes que fueron golpeados, reprimidos y encarcelados el domingo último en horas de la tarde por la policía provincial de San Luis, se desarrolló en la plaza Pringles de la capital puntana.El encuentro artístico se denominó, y fue concebido por la comunidad del hip-hop de San Luis como un repudio en paz a la violencia sufrida por un grupo de chicos y chicas que desde hace tres meses se reúnen en la plaza principal de la capital puntana a rapear y a bailar.En el comienzo del eventoy luego estuvieron detenidos en sede de la comisaría 1ra. de la ciudad de San Luis y otras dependencias.En el documento expresaron su repudio a la situación vivida, rechazaron las disculpas ofrecidas días después por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, y solicitaron la renuncia del ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, y los jefes de la policía provincial.En el texto afirmaron que. Debido a la realización del festival anoche no hubo presencia policial ni en la plaza ni en varias cuadras a la redonda, y tampoco estuvieron presentes los inspectores de tránsito que realizan sus tareas en ese lugar.Lautaro Domínguez, uno de los organizadores y que fue preso el pasado domingo, dijo a Télam que actuaron 40 artistas de la provincia de San Luis y varios que llegaron de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires."Pudimos completar la grilla original e inclusive ampliarla, pero algunos se quedaron con ganas de actuar", aclaró.de la plaza, y los asistentes, una vez que culminaron las actuaciones, limpiaron todo el espacio público de la basura que se había acumulado y dejaron impecable el lugar.Por los incidentes ocurridos el pasado domingoque fueron pasados a disponibilidad y el Jefe y Sub Jefe de la Unidad Regional 1, a los que se les dio un nuevo destino laboral, según informó el Gobierno provincial.que fueron viralizados en redes sociales por los más reconocidos exponentes de la escena urbana, como Duki, Sara Hebe, Trueno, Acru y El Misionero, entre muchos otros, lo que generó el rechazo y la intervención de organismos de derechos humanos.Además de representantes de la APDH filial San Luis, asistieron familiares de Guadalupe Belén Lucero, la nena desaparecida hace más de un año en San Luis, y de Florencia Magalí Morales, quien apareció ahorcada en circunstancias no aclaradas en una celda de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara en plena pandemia.