Familiares pidieron Justicia a nueve años de la explosión que causó 22 muertes

Foto: Sebastián Granata.

Familiares y sobrevivientes de la explosión de un edificio que provocó 22 muertes en Rosario reclamaron este sábado justicia por las víctimas, al cumplirse nueve años de la peor tragedia que sufrió la localidad y se preguntaron: "¿Qué necesitaba la Justicia para encontrar responsables, que explotara toda la ciudad?".La explosión por una fuga de gas en un edificio ubicado en Salta 2.141, en el centro de Rosario, provocó 22 muertes, más de 60 heridos e innumerables consecuencias materiales y emocionales.En junio de 2019 un tribunalque trabajó esos días en el lugar a cuatro años de prisión por el delito de estrago culposo agravado y absolvió por falta de pruebas a los 10 acusados restantes, entre personal de la concesionaria Litoral Gas, miembros de la administración del consorcio y el ayudante del gasista.“Somos nosotros los que no abandonaremos,, cada seis de cada mes de cada año estaremos acá, firmes, muchos o un puñaditos, pero presentes. Para recordarlos y para renovar nuestros votos de justicia y memoria por ellos”, dijo Alicia Vidal, madre Maximiliano Fornarese, uno de los fallecidos.Como representante de los familiares, Vidal leyó un texto en el que sostuvo que “sus familiares y amigos quedamos con la tristeza y el desconsuelo de haberlos perdidos de una forma cruel, por la negligencia, el abandono y la corrupción”.Dirigiéndose a las víctimas fatales, la mujer pidió “perdón a ustedes,, justicia que nos golpeó a favor del poder y la corrupción, que no pudo darnos respuesta, asegurándonos no haber pruebas suficiente para condenar a los responsables de sus muertes”.El acto recordatorio se inició a las 8.15 con el izamiento de la insignia nacional en el Monumento a la Bandera, desde donde 22 bomberos y 22 corredores partieron en marcha hasta Salta 2.141, el lugar de la explosión y donde hoy está el terreno en el que se levantó el edificio siniestrado en 2013.Transformados en asociación civil,A las 9.38, hora de la explosión, sonaron las sirenas de los bomberos tras un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.Luego la cantante local Cecilia Petrocelli brindó una versión de la canción “Rezo por vos”, de Charly García.y el lugar de la tragedia colocaron igual cantidad de flores sobre el muro que separa el terreno de la vereda, sobre un cartel que dice: "Aquí se apagaron 22 vidas inocentes".A continuación, Nora Guiraudo, madre de la víctima Maximiliano Vesco, leyó los nombres de los fallecidos y los participantes del acto acompañaron al grito de “presente”.Tras un número musical, la presidenta de la asociación civil Salta 2.141, Marcela Nissoria, cerró el acto con una serie de agradecimientos, entre los cuales dedicó uno a la fiscal que investigó el hecho, Graciela Arguelles, fallecida en enero pasado., que nos tenía paciencia, estábamos orgullosos de su trabajo. Tuvo que vivir muchas cosas Graciela, y creo que el fallo de Salta no le vino nada bien para su salud”, señaló Nissoria, para agregar que “más que una fiscal fue una amiga”.El hijo de la fiscal, el periodista Hernán Funes, quien condujo el acto, recordó que su madre “estaba convencida de que esto fue un Cromañón o un Once (por el siniestro ferroviario), sentía que era una gran injusticia”.El fallo de primera instancia que condenó al gasista Carlos García y absolvió al resto de los procesados fue ratificado en 2020 por una tribual de segunda instancia, y la Corte Suprema provincial rechazó un recurso de queja.A nueve años de la tragedia,