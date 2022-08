Cómo opera el circuito de las noticias falsas y una serie de propuestas para combatirlas

Llorente habló de los contextos de proliferación de noticias falsas y habló de los "pecados" de la comunicación expuestos por el papa Francisco. / Foto: Florencia Downes.

Por qué y para qué las noticias falsas

Las propuestas

Que las guerras entre países hoy son tan importantes como las llamadas Infowars o guerras informativas, que mucha gente dejó de creer en los medios de comunicación tradicionales y se vuelca por eso a otras plataformas, que las fake news proliferan en contextos de frustración de la población, que los jóvenes son menos propensos a caer en la trampa de una noticia falsa, que la reproducción de noticias falsas tienen fines políticos y económicos porque las redes sociales ganan dinero con su reproducción. Que una parte importante de la población de Latinoamérica ni siquiera puede desinformarse porque no se le garantiza la conectividad como derecho humano.Ésas fueron algunas de las tesis expuestas en el, que se desarrolló este viernes con la exposición y el debate que dieronen una convocatoria impulsada por el Consejo Directivo de la Red Tal (Televisión América Latina) que agrupa a más de 150 canales públicos, culturales, cooperativos, comunitarios, parlamentarios y universitarios de la región.Pero los expositores no se quedaron sólo con el diagnóstico, la descripción y la preocupación que generan la infodemia y las fake news para la población mundial, sino que hubo un tiempo dedicado a presentar propuestas para combatir el fenómeno.Cada expositor tuvo siete minutos para exponer su visión sobre la infodemia y las noticias falsas y empezó con su tesis el mexicanoen contra de los procesos de cambio", contextualizó.Luego habló de la importancia que hay que darle a las guerras informativas o Infowars y a su preocupación porque los contenidos desinformativos penetran con más facilidad que los contenidos informativos.También se refirió a la inclinación adrede de los medios a la comunicación afectiva entendida como esa que genera miedo.A su turno,, puso el acento en los. Pero Llorente agregó un matiz importante: las noticias falsas proliferan en momentos de frustración de la sociedad, se aprovechan de los estados anímicos de lo que denominamos la gente. Y citó al papa Francisco, a quien entrevistó recientemente en exclusiva para agencia Télam "El Papa es además de un líder religioso un líder social y político cuyo discurso es disonante frente al discurso plano general y recordó los cuatro pecados de la comunicación que define el Sumo Pontífice."Francisco habla de la defindormación, la calumnia, la dimamación y la coprofilia", dijo.Sobre los discursos de odio, la presidenta de Télam subrayó que tienen el objetivo "de marcar la cancha, de distorsionar la visión de la política y de llevar a los ciudadadanos a la inacción".. Las redes por ejemplo ganan dinero con la difusión en las noticias falsas y estamos frente a la cultura de la memecracia porque hay un desencanto y una baja credibilidad de lo que informan los medios", afirmó.Para exponer la. Con un ejemplo sobre lo que pasó con las vacunas durante la pandemia demostró cómo permean las noticias falsas."Antes de la pandemia, la confianza de los brasileños en las vacunas era del 90 por ciento. Después de la campaña antivacunas cayó al 75 por ciento", explicó.La analogía que hizo con ese dato es preocupante e importante de cara al proceso electoral que se viene, que tiene a Lula como gran favorito para destronar a Jair Bolsonaro. "".fue la encargada de compartir la visión de los medios públicos venezolanos.. La gente no les cree, pero además dice que las noticias se vuelcan demasiado a la política y a la covid, que las noticias son desesperanzadoras y que nunca se ofrece una solución"m dijo. Y se mostró convencida de la necesidad de darle más participación a las audiencias para que expresen sus intereses"., hizo eje en lasy dejó planteada la pregunta: ¿Qué les sucede a les chiques con la información?Protestar por algo sin proponer un modo de cambiarlo no tiene sentido. De modo que después de la exposición del problema, los participantes dijeron cómo les parece que puede empezar a cambiarse el fenómeno de la infodemia y las falsas noticias., desde México propusieron que la Red Tal cree un sistema de verificación de noticias y que se cree un departamento de investigación de las fake news, se habló de hacer coproducciones en las audiencias infantiles, de agregar más buenas noticias a loa condenidos y de la necesidad de alfabetizar desde la más tierna edad a les niñes para que sean consumidores menos propensos al engaño.Fue un primer encuentro al que seguirán otros, porque el problema es grande y complejo, pero desde los medios públicos de América Latina se dio el puntapié inicial.