Télam inauguró lactarios en ambas sedes de la Agencia

Ana Castellani y Bernarda Llorente Corte de cinta inaugural. // Foto Mateos Pepe

Dos lactarios fueron inaugurados en ambas sedes de Télam. // Foto Mateos Pepe

Bernarda Llorente, presidenta de Télam.// Foto Mateos Pepe

Vanesa Rolandi, trabajadora de la agencia y madre de Valentino, un bebé de 35 días.//Foto Mateos Pepe

Bernarda Llorente, Antonia Portaneri, Sabino Cabrera, Andrea Delfino, entre otros. Foto Mateos Pepe.

Dos lactarios fueron inaugurados en las sedes de Télam por su presidenta, Bernarda Llorente, y la secretaria nacional de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, quienes consideraron este logro como un "avance en la ampliación de los derechos y las condiciones laborales de vida de los y las trabajadoras" de esta agencia pública de noticias"Estamos sumamente contentos de poder inaugurar algo que estuvo postergado en medio de la destrucción que sufrió Télam en los años del macrismo. Facilitar las condiciones para poder amamantar a un bebé es mejorar las condiciones de empleo pero también de vida", expresó Llorente durante el acto de inauguración.indicó Llorente, quien celebró este logro como un avance en, en el barrio porteño de Monserrat, los lactarios suponen la posibilidad para las personas lactantes de contar con un espacio exclusivo, adecuado y confortable para no interrumpir la lactancia, un momento que requiere de suma intimidad y privacidad.La inauguración de los lactarios se dio en el marco de launa iniciativa organizada por la Alianza Mundial Pro-Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) que se celebra en 170 países."Elegimos esta semana para incentivar (la lactancia) como sociedad, más allá de que las cifras en Argentina son realmente alentadoras, aproximadamenteapuntó la presidenta de la agencia.Asimismo, destacó que lo quey sostuvo que "como empresa queremos poder acompañar a las trabajadoras en todas sus decisiones"."Siento una satisfacción enorme. Nosotros vinimos como gestión a reconstruir Télam y el país, a aportar a la mejor calidad periodística que podamos y a la mejor información para argentinos y argentinas. Esto supone ir tocando todos los frentes y en eso está incluido el bienestar de los y las trabajadoras", resaltó.Por su parte,aseguró que esta iniciativa es elemental para"Desde la Secretaría de Empleo Público bregamos por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores públicos y eso no es solamente lo salarial, sino también elAdemás de cumplir con la, (los lactarios) permiten generar un clima óptimo que creemos fundamental dentro de la administración pública", añadió.Durante el acto de inauguración en elCastellani celebró que las madres tengan la posibilidad de tener "un espacio tan lindo y agradable, dentro de un edificio que está puesto en valor, mucho mejor que antaño".Ubicados en habitaciones donde se garantiza la tranquilidad y reserva,, además de undonde guardar la leche en caso de ser necesario yEsta iniciativa se suma al derecho de las trabajadoras a unay de, entre otras políticas en esta materia.Respecto al resto de las reparticiones del Estado a nivel nacional, la funcionaria señaló que "todavía falta que se instalen estos espacios" en muchas de ellas y aseguró que, pese a la heterogeneidad de los espacios estatales, se está trabajando en "coordinar para que en todos lados exista un piso común"."Todavía falta mucho pero más temprano que tarde vamos a lograr tener esa armonización de las dos vidas, la privada y la pública en un mismo lugar", concluyó.Del acto participaron también la vicepresidenta de Télam, Antonia Portaneri; la directora, Eugenia del Mazo; la gerenta general, Natalia Nieremberger; la subgerenta general, Mariana Bendahan; otras autoridades, representantes sindicales y una de las trabajadoras que en la actualidad transita su maternidad."Estoy sumamente agradecida a las autoridades de Télam y compañeros y compañeras que han hecho factible que las mujeres podamos tener estos espacios tan importantes para nosotras de privacidad, en donde podamos combinar la vida profesional y la vida privada", expresó"Mi otro hijo nació en otro contexto laboral y fue difícil porque no teníamos un espacio, teníamos que usar el baño de mujeres donde solamente había dos sanitarios y nos costaba horrores", contó Rolandi y celebró "esta contención que antes no teníamos".